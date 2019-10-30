Новый закон может лишить украинцев высшего образования: о чем речь

Украинцы могут лишиться права на высшее образование (Фото: pexels.com)

Изменения коснуться тех студентов, которые хотят перевестись или вернуться к обучению после перерыва

Более 300 тысяч украинцев могут лишиться права на высшее образование из-за новых правил, которые хотят ввести в Министерстве образования и науки. Правила будут касаться студентов, которые хотят возобновить учебу или перевестись из одного учебного заведения в другое. Для того, чтобы это сделать – им придется заново проходить внешнее независимое оценивание.

Как сообщает издание Lenta.ua, в министерстве уже подготовили проект приказа "Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставления им академического отпуска".

Если этот проект будет принят, то в 2020 году почти 300 тысяч украинцев окажутся без доступа к высшему образованию.

"По мнению экспертов, в сфере образования, это не только нарушает законодательство в целом, но и не соответствует государственным интересам. Во-первых, фактически речь идет о нарушении конституционных прав на получение высшего образования гражданами Украины, которые по определенным причинам прервали обучение в учреждениях высшего образования несколько лет назад. Теперь же при возобновлении или переводе в другой университет эти студенты вынуждены будут сдавать ВНО, которое ежегодно меняется вместе с учебными программами. А значит, сдать его будет крайне непросто, что автоматически "отсеет" людей", - говорится в статье.