Педагог сказала, як змусити дитину читати на канікулах і чи треба це робити

Як спонукати дитину читати на канікулах

Передусім, акцентує експертка, - через приклад батьків, бабусь і дідусів.

"Якщо в оселі немає хоча б маленької бібліотечки, якщо дорослі в родині не читають книжок, не діляться враженням від прочитаного, то переконаннями у важливості читання, вмовляннями або примусом досягти того, щоб дитина читала щодня, буде майже неможливо", - пояснює вона.

Цимбалару радить батькам читати дитині щодня хоча б маленький уривочок книжки й зупинятися на дуже цікавому місці через нібито важливі справи.

"Попросіть дитину дочитати й розповісти вам, чим завершилася подія, бо вам, мовляв, кортить дізнатися", - додає вона.

Також можна запропонувати дитині прочитати книжку, за мотивами якої створено дитячий фільм. Потім подивіться фільм і позмагайтеся, хто знайде більше невідповідностей між фільмом і змістом літературного твору.

Ще один варіант - запропонувати дитині прочитати книжку й намалювати ілюстрацію до неї. Створіть ілюстрацію й ви - і влаштуйте змагання: хто швидше відшукає в книжці уривок, який відповідає ілюстрації.

Можна запропонувати дитині прочитати й обрати в кулінарній книжці рецепт для спільного приготування на вечерю чи під час вихідних.

Як варіант - влаштувати вечірку дивування, коли кожен член родини добирає по 1-2 цікаві факти з дитячої енциклопедії та читає їх уголос для решти.

А ще можна також щотижня влаштовувати літературні дні або вечори, але нехай день тижня, коли це відбуватиметься, визначить дитина. До таких сімейних заходів можна готувати читання віршів напамʼять, інсценізації казок тощо.

"Словом, дієвих способів заохотити дитину до читання багато. На заваді їхнього втілення, частіше за все, стає небажання батьків докласти зусиль. Здебільшого виправдовуються браком часу. Але насправді той, хто дійсно хоче, щоб дитина більше читала, не вигадуватиме відмовок, а шукатиме способу цього досягти", - говорить педагог.

"Наведу приклад, як батько нашого “крилатика” прищеплює дитині любов до читання, перебуваючи на передовій. Він власноруч пише дитині казку й надсилає частинами. Тож, якщо ви справжні батьки, то знайдете час для своєї малечі в будь-яких умовах!" - резюмує Анжеліка.