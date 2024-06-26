Педагог розповіла, чи треба дітей змушувати навчатися на канікулах

Літні канікули - це час, який має бути присвячений відпочинку. Тим більше, що в сучасному світі у дітей не так багато дозвілля та вільного часу, коли вони можуть розслабитись. Однак багато батьків вважають, що дітям потрібно "навчатися, навчатися і ще раз навчатися" навіть у їхні "законні вихідні".

Чи варто організовувати дітям навчання на канікулах, розповіла РБК-Україна науковий керівник освітнього проєкту "Світ чекає крилатих", доктор педагогічних наук, автор підручників та посібників для початкової ланки закладів загальної середньої освіти Анжеліка Цимбалару.

Чи потрібно організовувати дітям навчання на канікулах?

Навчання, наголошує педагог, це - важка праця.

"Вчені вважають навантаження під час навчання таким же важким, як під час праці шахтаря. Саме тому канікули мають тривати не 24 дні, а не менш як 30 календарних днів упродовж навчального року (з вересня до травня) і ще плюс три літні місяці. Саме стільки потрібно часу, щоб діти якісно відпочили від навчальних навантажень, визначили фахівці", - говорить вона.

Річ у тім, що перевтома у шкільному віці може призвести до появи багатьох хронічних захворювань, зокрема психічних розладів.

Натомість якісно організований відпочинок малечі сприяє не тільки оздоровленню, а й підвищенню її навчальних можливостей, пізнавального інтересу.

Продовження занять із певних навчальних предметів на канікулах (з батьками, репетиторами чи в інший спосіб) зазвичай призводить до протилежних результатів.

"Дорослим це легше зрозуміти, уявивши, що під час відпустки їм пропонують і далі виконувати свою роботу, тільки не на робочому місці, а вдома. Не думаю, що знайдуться ті, кому це сподобається", - каже Цимбалару.

Але це не означає, що на канікулах дитина має тільки спати, їсти й весь вільний час проводити біля компʼютера чи телевізора.

За словами освітянки, канікули - час реалізації себе в улюблених справах, які приносять задоволення.

Що діти повинні робити на канікулах?

Передусім, наголошує Анжеліка, це творчість.

Організовуйте сімейні виставки, вернісажі робіт дитини.

Придбайте або знайдіть в інтернеті й надрукуйте розмальовки, схеми різноманітних поробок.

Запропонуйте своїй малечі відвідування 1-2 гуртків (не більше) на її вибір.

Влаштовуйте вдома щовечора "книжковечір" із читанням цікавих дитячих книжок.

Не забувайте й про рухливі ігри.

"Проводити вільний час цікаво, з користю, дитину теж потрібно вчити - і не на словах, а власним прикладом. Тоді здорова, щаслива дитина з нетерпінням чекатиме 1 вересня, з новими силами зануриться у процес пізнання й радуватиме себе й батьків своїми успіхами", - резюмує педагог.