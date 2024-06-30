Педагог сказала, как заставить ребенка читать на каникулах и нужно ли это делать

Как побуждать ребенка читать на каникулах

Прежде всего, акцентирует эксперт, - по примеру родителей, бабушек и дедушек.

"Если в доме нет хотя бы маленькой библиотечки, если взрослые в семье не читают книг, не делятся впечатлением от прочитанного, то убеждениями в важности чтения, увещеваниями или принуждением достичь того, чтобы ребенок читал каждый день, будет почти невозможно", - объясняет она.

Цимбалару советует родителям читать ребенку каждый день хотя бы маленький отрывок книги и останавливаться на очень интересном месте из-за якобы важных дел.

"Попросите ребенка дочитать и рассказать вам, чем завершилось событие, потому что вам, мол, хочется узнать", - добавляет она.

Также можно предложить ребенку прочесть книгу, по мотивам которой создан детский фильм. Затем посмотрите фильм и сразитесь, кто найдет больше несоответствий между фильмом и содержанием литературного произведения.

Еще один вариант - предложить ребенку прочитать книгу и нарисовать иллюстрацию к ней. Создайте иллюстрацию и вы - и устройте соревнования: кто быстрее отыщет в книге отрывок, соответствующий иллюстрации.

Можно предложить ребенку прочесть и выбрать в кулинарной книге рецепт для совместного приготовления на ужин или в выходные.

Как вариант - устроить вечеринку удивлений, когда каждый член семьи подбирает по 1-2 интересных факта из детской энциклопедии и читает их вслух для остальных.

А еще можно еженедельно устраивать литературные дни или вечера, но пусть день недели, когда это будет происходить, определит ребенок. К таким семейным мероприятиям можно готовить чтение стихов наизусть, инсценировку сказок и т.д.

"Словом, действенных способов привлечь ребенка к чтению много. Помехой их воплощения, чаще всего, становится нежелание родителей приложить усилия. В основном оправдываются нехваткой времени. Но на самом деле тот, кто действительно хочет, чтобы ребенок больше читал, не будет придумывать отговорок, а будет искать способ этого добиться", - говорит педагог.

"Приведу пример, как отец нашего "крылатика" прививает ребенку любовь к чтению, находясь на передовой. Он собственноручно пишет ребенку сказку и присылает по частям. Так что, если вы настоящие родители, то найдете время для своих малышей в любых условиях!" - резюмирует Анжелика.