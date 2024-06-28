Як не зіпсувати дітям канікули? Відома педагог дала дієві й дуже корисні поради батькам

Літні канікули - це довгоочікуваний час для дітей, коли вони можуть відпочити від шкільних буднів, розслабитися, зарядитися новими враженнями та весело провести час з сім'єю та друзями. Однак, для батьків цей період може бути й джерелом занепокоєння, адже так хочеться, щоб діти не лише отримали максимум задоволення від відпочинку, але й не забули про навчання, не зіпсували здоров'я та не потрапили в неприємні ситуації.

В коментарі РБК-Україна науковий керівник освітнього проєкту "Світ чекає крилатих", відома педагог Анжеліка Цимбалару розповіла, як батькам не зіпсувати дітям канікули та що може бути ресурсом для навчання під час відпочинку.

Що може бути ресурсом для навчання під час літніх канікул?

"Чудово, якщо в родини є можливість вирушити в подорож. Тоді дитина обов’язково розповідатиме про свої враження від поїздки - це розвиток мовлення", - говорить експерт.

За її словами, виявити обчислювальні навички дитина може, підраховуючи витрати на квитки, харчування й проживання тощо.

Спостереження за місцевістю та її мешканцями, традиціями тощо допоможе глибше розуміти відповідні теми з предмета "Всесвіт".

"Добре, якщо батьки мають змогу відправити дитину на одну зміну в літній розвивальний табір. Наголошу: не більше! Діти, яких відправляють у табір на ціле літо, почуваються непотрібними своїй родині. Якщо такої можливості немає, то можна записати сина чи доньку до дитячої секції, гуртка, майстер-класів тощо", - каже вона.

Але тут теж важливо не перестаратися, оскільки відвідування більш як двох гуртків одразу може призвести до перевтоми.

"Заохочуйте дитину ставити якомога більше запитань і, головне, або відповідайте на них самі, або разом із дитиною шукайте відповіді в книжках й інтернет-джерелах", - радить Цимбалару.

Як не зіпсувати дітям канікули?

Передусім, дає батькам пораду досвічений педагог, збільште час на спілкування, ігри, екскурсії зі своєю дитиною, спільне проведення часу з нею в інший спосіб.

А ще запитайте, що дитина хотіла б зробити цього літа разом із батьками - і реалізувати хоча б одну з її мрій.