Печиво "пальці відьми" на Хелловін: легко готувати, а смак - просто неймовірний!

Що потрібно для печива "пальці відьми"

Для того, щоб приготувати печиво "пальці відьми" до Хелловіну, знадобляться такі інгредієнти:

вершкове масло - 225 г

цукрова пудра - 75 г

яйце - 1 шт.

ванільний цукор - 2 ч. л.

борошно - 330 г борошна

розпушувач - 1 ч. л.

мигдаль - 18-20 горішків

Як готувати печиво "пальці відьми"

Готувати тісто для печива доволі швидко, адже масло, на відміну від приготування за іншими рецептами, не потрібно навіть розігрівати.

Обов'язково попередньо просійте борошно - це зробить печиво легким та хрумким. Всипте в борошно цукрову пудру. Хоча хтось використовує цукор, цукрова пудра швидше змішається з рештою інгредієнтів.

Всипте в борошно з пудрою розпушувач та ванільний цукор. Його також можна замінити на ванільний екстракт. Зробіть в борошні заглиблення та влийте яйце.

Холодне масло наріжте на невеликі кубики та додайте їх до майбутнього тіста. Вимішайте всі інгредієнти до утворення м'якого еластичного тіста. Щоб полегшити процес замішування, спочатку можна використовувати шпатель, а потім змішувати тісто руками, перетираючи масло з борошном на крихту.

Готове пісочне тісто для печива (скриншот / The Little Grains)

Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в холодильник на 30 хвилин. Тим часом мигдаль можна почистити та горизонтально розрізати навпіл, щоб зробити "нігтики" для "пальців".

Тісто можна нарізати на шматочки однакового розміру або різного, щоб зробити "пальці" різноманітними. Крім цього, можна додати в тісто декілька крапель харчового барвника - і тоді "пальці відьми" будуть ще страшнішими.

Розкачайте кожен шматочок тіста на "ковбаску" та покладіть мигдальну половинку на кінчик "пальця". Негострим ножем зробіть на печиві смужки на місці з'єднання фаланг.

Як зробити печиво "пальці відьми" (скриншот / The Little Grains)

Викладіть "пальці відьми" на застелене пергаментом деко та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10-12 хвилин. Охолодіть готове печиво і за бажанням прикрасьте джемом або шоколадом.