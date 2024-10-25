Печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин: легко готовить, а вкус - просто невероятный!

Что нужно для печенья "пальцы ведьмы"

Для того чтобы приготовить печенье "пальцы ведьмы" к Хэллоуину, понадобятся следующие ингредиенты:

сливочное масло - 225 г

сахарная пудра - 75 г

яйцо - 1 шт.

ванильный сахар - 2 ч. л.

мука - 330 г муки

разрыхлитель - 1 ч. л.

миндаль - 18-20 орешков

Как готовить печенье "пальцы ведьмы"

Готовить тесто для печенья довольно быстро, ведь масло, в отличие от приготовления по другим рецептам, не нужно даже разогревать.

Обязательно предварительно просейте муку - это сделает печенье легким и хрустящим. Всыпьте в муку сахарную пудру. Хотя кто-то использует сахар, сахарная пудра быстрее смешается с остальными ингредиентами.

Всыпьте в муку с пудрой разрыхлитель и ванильный сахар. Его можно заменить на ванильный экстракт. Сделайте в муке углубление и влейте яйцо.

Холодное масло нарежьте на небольшие кубики и добавьте их в будущее тесто. Вымешайте все ингредиенты до образования мягкого эластичного теста. Чтобы облегчить процесс вымешивания, сначала можно использовать шпатель, а затем смешивать тесто руками, перетирая масло с мукой на крошку.

Готовое песочное тесто для печенья (скриншот / The Little Grains)

Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут. Тем временем миндаль можно почистить и горизонтально разрезать пополам, чтобы сделать ноготки для пальцев.

Тесто можно нарезать на кусочки одинакового или разного размера, чтобы сделать "пальцы" разнообразными. Кроме этого, можно добавить в тесто несколько капель пищевого красителя - и тогда "пальцы ведьмы" будут еще страшнее.

Раскатайте каждый кусочек теста на колбаску и положите миндальную половинку на кончик пальца. Неострым ножом сделайте на печенье полоски на месте соединения фаланг.

Как сделать печенье "пальцы ведьмы" (скриншот / The Little Grains)

Выложите "пальцы ведьмы" на застеленный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-12 минут. Охладите готовое печенье и по желанию украсьте джемом или шоколадом.