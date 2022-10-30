Печиво для дітей за 15 хвилин: інгредієнти точно є у вашому холодильнику

Якщо ваша дитина полюбляє солоденьке, а ви хочете зробити його максимально поживним, тоді рецепт кунжутного печива за 15 хвилин точно вам підійде.

Покроковим приготуванням діляться на сторінці в Instagram "Смачні рецепти та секрети приготування".

Інгредієнти для печива

Для приготування кунжутного печива вам знадобиться:

1 яйце

дрібка солі

50-60 грамів цукру

150 грамів кунжуту

70 грамів борошна

50 грамів вершкового масла

1/2 чайної ложки розпушувача

2 столові ложки маку (за бажанням)

Готуємо печиво

Кунжут злегка обсмажте на сковорідці. Якщо брали мак, тоді залийте його окропом, дайте постояти та відкиньте на сито.

Заздалегідь дістаньте масло, і коли воно стане м'яким, збийте з цукром. Додайте яйце і знову збийте, потім додайте борошно, розпушувач та сіль і знову перемішайте за допомогою міксера. До всієї суміші додайте кунжут та мак, перемішайте.

Щоб легше було сформувати печиво, поставте тісто в холодильник на годинку-дві або скористайтеся двома чайними ложками.



Випікайте печиво в духовій шафі при 170-180 градусах приблизно 15 хвилин до рум'яного кольору.

Таке кунжутне печиво смакує і діткам, і дорослим. Тому поспішайте поділитися з рідними.