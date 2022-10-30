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Печиво для дітей за 15 хвилин: інгредієнти точно є у вашому холодильнику

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Неділя 30 жовтня 2022 13:11
Печиво для дітей за 15 хвилин: інгредієнти точно є у вашому холодильнику Кунжутне печиво зі смаком дитинства (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо ваша дитина полюбляє солоденьке, а ви хочете зробити його максимально поживним, тоді рецепт кунжутного печива за 15 хвилин точно вам підійде.

Покроковим приготуванням діляться на сторінці в Instagram "Смачні рецепти та секрети приготування".

Інгредієнти для печива

Для приготування кунжутного печива вам знадобиться:

  • 1 яйце
  • дрібка солі
  • 50-60 грамів цукру
  • 150 грамів кунжуту
  • 70 грамів борошна
  • 50 грамів вершкового масла
  • 1/2 чайної ложки розпушувача
  • 2 столові ложки маку (за бажанням)

Готуємо печиво

Кунжут злегка обсмажте на сковорідці. Якщо брали мак, тоді залийте його окропом, дайте постояти та відкиньте на сито.

Заздалегідь дістаньте масло, і коли воно стане м'яким, збийте з цукром. Додайте яйце і знову збийте, потім додайте борошно, розпушувач та сіль і знову перемішайте за допомогою міксера. До всієї суміші додайте кунжут та мак, перемішайте.

Щоб легше було сформувати печиво, поставте тісто в холодильник на годинку-дві або скористайтеся двома чайними ложками.

Випікайте печиво в духовій шафі при 170-180 градусах приблизно 15 хвилин до рум'яного кольору.

Таке кунжутне печиво смакує і діткам, і дорослим. Тому поспішайте поділитися з рідними.

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