Печенье для детей за 15 минут: ингредиенты точно есть в вашем холодильнике
Если ваш ребенок любит сладкое, а вы хотите сделать его максимально питательным, тогда рецепт кунжутного печенья за 15 минут точно вам подойдет.
Пошаговым приготовлением делятся на странице в Instagram "Вкусные рецепты и секреты приготовления".
Ингредиенты для печенья
Для приготовления кунжутного печенья вам понадобится:
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 50-60 граммов сахара
- 150 граммов кунжута
- 70 граммов муки
- 50 граммов сливочного масла
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 2 столовые ложки мака (по желанию)
Готовим печенье
Кунжут слегка обжарьте на сковороде. Если брали мак, тогда залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.
Предварительно достаньте масло, и когда оно станет мягким, взбейте с сахаром. Добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и перемешайте с помощью миксера. До всей смеси добавьте кунжут и мак, перемешайте.
Чтобы легче было сформировать печенье, поставьте тесто в холодильник на час-два или воспользуйтесь двумя чайными ложками.
Выпекайте печенье в духовом шкафу при 170-180 градусах примерно 15 минут до румяного цвета.
Такое кунжутное печенье подходит и деткам, и взрослым. Потому спешите поделиться с родными.
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