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Печенье для детей за 15 минут: ингредиенты точно есть в вашем холодильнике

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Воскресенье 30 октября 2022 13:11
Печенье для детей за 15 минут: ингредиенты точно есть в вашем холодильнике Кунжутное печенье со вкусом младенчества (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если ваш ребенок любит сладкое, а вы хотите сделать его максимально питательным, тогда рецепт кунжутного печенья за 15 минут точно вам подойдет.

Пошаговым приготовлением делятся на странице в Instagram "Вкусные рецепты и секреты приготовления".

Ингредиенты для печенья

Для приготовления кунжутного печенья вам понадобится:

  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 50-60 граммов сахара
  • 150 граммов кунжута
  • 70 граммов муки
  • 50 граммов сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 2 столовые ложки мака (по желанию)

Готовим печенье

Кунжут слегка обжарьте на сковороде. Если брали мак, тогда залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.

Предварительно достаньте масло, и когда оно станет мягким, взбейте с сахаром. Добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и перемешайте с помощью миксера. До всей смеси добавьте кунжут и мак, перемешайте.

Чтобы легче было сформировать печенье, поставьте тесто в холодильник на час-два или воспользуйтесь двумя чайными ложками.

Выпекайте печенье в духовом шкафу при 170-180 градусах примерно 15 минут до румяного цвета.

Такое кунжутное печенье подходит и деткам, и взрослым. Потому спешите поделиться с родными.

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