Цю неймовірну гарбузову кашу їстимуть навіть діти: рецепт (відео)

Якщо ваші діти також відмовляються від неї, тоді читайте рецепт простої, але неймовірної гарбузової каші.

При згадці гарбуза першим рецептом, який спадає на думку, є гарбузова каша. Усім її готували в дитинстві мами та бабусі, але не всі її любили.

Що потрібно для каші?

Для приготування каші з гарбуза не потрібно мати складних інгредієнтів. Всього лише:

350 мл молока

Пів склянки води

Сіль, цукор до смаку

800 грамів м’якоті гарбуза

Вершкове масло для подачі

150 грамів крупи, найчастіше беруть рис

Як готувати просту, але смачну кашу?

Гарбуз наріжте кубиками, перекладіть в каструлю, залийте водою і тушкуйте 10 хвилин, допоки він стане м'яким. Тепер заливаємо його молоком і викладаємо обрану вами крупу.

На цьому етапі кашу не можна перемішувати, бо може пригоріти та зіпсувати кінцевий смак.

Далі додайте сіль і цукор на свій смак. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні під кришкою приблизно 30 хвилин.

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Потім ретельно перемішайте кашу, щоб кубики гарбуза перетворились на пюре.

Додайте вершкове масло і кашею можна ласувати. Смачного!