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Печиво без борошна і масла взагалі: швидкий рецепт з трьох складників

Як приготувати печиво безе (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Смачне печиво можна приготувати без краплі жиру і без грама борошна. Таку випічку називають меренговою, а колись всі ми її знали як безе.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.

Складники:

  • Горіхи - 60-70 г
  • Яєчні білки - 2 шт. (80 г)
  • Дрібнозернистий цукор або цукрова пудра - 150 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Дрібка солі

Спосіб приготування

Візьміть будь-які горішки, наприклад, мигдальні пластівці. Підсушіть їх в духовці, щоб вони трохи підрум'янилися.

Збийте білки з цукром. Його має бути удвічі більше, ніж маса білків. Спочатку збийте білки в піну з дрібкою солі. Потім додайте цукор і ванільний цукор і збивайте до стійких піків.

Додайте в збиті білки горішки, що прохололи. Акуратно перемішайте.

Вистеліть деко пергаментом і викладайте печиво столовою ложкою.

Поставте в духовку, нагріту до 140 градусів. Випікати треба 25-35 хвилин (орієнтуйтесь на свою духовку).

Дайте безе повністю охолонути на пергаменті. Наше печиво готове!

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