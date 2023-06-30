Печенье без муки и масла вообще: быстрый рецепт из трех ингредиентов

Составляющие:

Орехи - 60-70 г

Яичные белки - 2 шт. (80 г)

Мелкозернистый сахар или сахарная пудра - 150 г

Ванильный сахар - 10 г

Щепотка соли

Способ приготовления

Возьмите любые орешки, например миндальные хлопья. Подсушите их в духовке, чтобы они немного подрумянились.

Взбейте белки с сахаром. Его должно быть вдвое больше, чем масса белков. Сначала взбейте белки в пену с щепоткой соли. Затем добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте до стойких пиков.

Добавьте во взбитые белки остывшие орешки. Аккуратно перемешайте.

Выстелите противень пергаментом и выкладывайте печенье столовой ложкой.

Поставьте в духовку, нагретую до 140 градусов. Выпекать нужно 25-35 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

Дайте безе полностью остыть на пергаменте. Наше печенье готово!