Печенье без муки и масла вообще: быстрый рецепт из трех ингредиентов

Вкусное печенье можно приготовить без капли жира и без грамма муки. Такую выпечку называют меренговой, а когда-то все мы ее знали как безе.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.
Возьмите любые орешки, например миндальные хлопья. Подсушите их в духовке, чтобы они немного подрумянились.
Взбейте белки с сахаром. Его должно быть вдвое больше, чем масса белков. Сначала взбейте белки в пену с щепоткой соли. Затем добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте до стойких пиков.
Добавьте во взбитые белки остывшие орешки. Аккуратно перемешайте.
Выстелите противень пергаментом и выкладывайте печенье столовой ложкой.
Поставьте в духовку, нагретую до 140 градусов. Выпекать нужно 25-35 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
Дайте безе полностью остыть на пергаменте. Наше печенье готово!
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