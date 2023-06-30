Печиво без борошна і масла взагалі: швидкий рецепт з трьох складників

Смачне печиво можна приготувати без краплі жиру і без грама борошна. Таку випічку називають меренговою, а колись всі ми її знали як безе.

Складники:

Горіхи - 60-70 г

Яєчні білки - 2 шт. (80 г)

Дрібнозернистий цукор або цукрова пудра - 150 г

Ванільний цукор - 10 г

Дрібка солі

Спосіб приготування

Візьміть будь-які горішки, наприклад, мигдальні пластівці. Підсушіть їх в духовці, щоб вони трохи підрум'янилися.

Збийте білки з цукром. Його має бути удвічі більше, ніж маса білків. Спочатку збийте білки в піну з дрібкою солі. Потім додайте цукор і ванільний цукор і збивайте до стійких піків.

Додайте в збиті білки горішки, що прохололи. Акуратно перемішайте.

Вистеліть деко пергаментом і викладайте печиво столовою ложкою.

Поставте в духовку, нагріту до 140 градусів. Випікати треба 25-35 хвилин (орієнтуйтесь на свою духовку).

Дайте безе повністю охолонути на пергаменті. Наше печиво готове!