Печінкові млинці з сирно-грибною начинкою: рецепт ситної "лінивої" вечері

З печінки можна приготувати не лише пиріг або оладки, а й тоненькі поживні млинці - додавши начинку. Щоб вдосконалити смак страви, для начинки використовують гриби в поєднанні з морквою та сиром.

Про те, як готувати млинці з печінки з грибною начинкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Що потрібно для печінкових млинців з грибною начинкою

Для того, щоб приготувати млинці з печінки з сиром та грибами, потрібні такі продукти:

борошно - 3-4 ст. л.;

яйце - 1 шт.;

молоко - 100 мл;

печінка - 300 г;

олія - 30 мл;

печериці (невеликі) - 4-6 шт.;

морква - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

часник - 1 зубчик;

крем-сир - 1 ст. л.;

плавлений сирок - 1 шт.

Як готувати млинці з печінки

Печінку для млинців можна використовувати будь-яку. Спочатку необхідно забрати всі прожилки, щоб вони не зіпсували смак млинців. Після цього наріжте печінку на невеликі шматочки.

Шматочки печінки необхідно перебити в блендері до однорідної консистенції, або скористатися м'ясорубкою. Щоб зробити тісто для печінкових млинців, в печінкову масу влийте молоко і просійте борошно.

Додавати борошно краще в декілька етапів, ретельно перемішуючи. Також додайте яйце і перемішайте інгредієнти до однорідності.

Влийте в рідке тісто олію і ще раз вимішайте суміш. Готова печінкове тісто має бути такої ж консистенції, як тісто для звичайних млинців - проте рожевого кольору.

Готове тісто для печінкових млинців має бути рідким (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Готувати млинці потрібно як зазвичай - на розігріту пательню вилити ополоник тіста і похитати посуд, щоб рідина розтеклася поверхнею і сформувала млинець. Оскільки в тісті вже є олія, змащувати пательню нема потреби.

Підсмажте млинець з кожного боку, а потім перекладіть на тарілку. Поки готові млинці охолоджуються, приготуйте начинку.

Готові печінкові млинці (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Для цього цибулю необхідно почистити та нарізати на маленькі кубики. Потім присмажте цибулю з невеликою кількістю масла або олії.

Моркву почистьте та натріть на маленькій терці, а потім вкиньте до пательні, щойно цибуля стане м'якою.

Печериці помийте, почистьте від бруду, зріжте краї ніжок. Потім гриби треба нарізати на тоненькі скибочки. Додайте печериці до цибулі з морквою та смажте все протягом 5-8 хвилин, до готовності.

Тим часом натріть плавлений сирок в глибоку миску, додайте крем-сир і розчавіть зубчик часнику. Перемішайте сирну масу, а потім додайте обсмажені гриби з цибулею та морквою.

Змішайте складники начинки, а потім намастіть її на млинець тонким шаром. Згорніть млинці у трубочки - і можна подавати до столу, за бажанням додавши зелень.