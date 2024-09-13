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Печеночные блины с сырно-грибной начинкой: рецепт сытного "ленивого" ужина

Пятница 13 сентября 2024 17:45
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Печеночные блины с сырно-грибной начинкой: рецепт сытного "ленивого" ужина Печеночные блинчики с сыром и грибами (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Из печени можно приготовить не только пирог или оладьи, но и тоненькие питательные блины - добавив начинку. Чтобы усовершенствовать вкус блюда, для начинки используются грибы в сочетании с морковью и сыром.

О том, как готовить блины из печени с грибной начинкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Что нужно для печеночных блинов с грибной начинкой

Для того чтобы приготовить блины из печени с сыром и грибами, нужны следующие продукты:

  • мука - 3-4 ст. л.;
  • яйцо - 1 шт.;
  • молоко - 100 мл;
  • печень - 300 г;
  • растительное масло - 30 мл;
  • шампиньоны (небольшие) - 4-6 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • крем-сыр - 1 ст. л.;
  • плавленый сырок - 1 шт.

Как готовить блины из печени

Печень для блинов можно использовать любую. Сначала необходимо убрать все прожилки, чтобы они не испортили вкус блинов. После этого нарежьте печень на небольшие кусочки.

Кусочки печени необходимо перебить в блендере до однородной консистенции или воспользоваться мясорубкой. Чтобы сделать тесто для печеночных блинов, в печеночную массу влейте молоко и просейте муку.

Добавлять муку лучше в несколько этапов, тщательно перемешивая. Добавьте также яйцо и перемешайте ингредиенты до однородности.

Влейте в жидкое тесто растительное масло и еще раз вымешайте смесь. Готовое печеночное тесто должно быть такой же консистенции, как тесто для обычных блинов - однако розового цвета.

Печеночные блины с сырно-грибной начинкой: рецепт сытного &quot;ленивого&quot; ужина

Готовое тесто для печеночных блинов должно быть жидким (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Готовить блины нужно как обычно - на разогретую сковороду вылить половник теста и покачать посуду, чтобы жидкость растеклась поверхностью и сформировала блинчик. Поскольку в тесте уже есть масло, смазывать сковороду нет нужды.

Поджарьте блинчик с каждой стороны, а затем переложите на тарелку. Пока готовые блины охлаждаются, приготовьте начинку.

Печеночные блины с сырно-грибной начинкой: рецепт сытного &quot;ленивого&quot; ужина

Готовые печеночные блины (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Для этого лук нужно почистить и порезать на маленькие кубики. Затем поджарьте лук с небольшим количеством сливочного или растительного масла.

Морковь почистьте и натрите на маленькой терке, а затем вбросьте в сковороду, как только лук станет мягким.

Шампиньоны помойте, почистьте от грязи, срежьте края ножек. Затем грибы нужно нарезать на тонкие ломтики. Добавьте шампиньоны к луку с морковью и жарьте все в течение 5-8 минут до готовности.

Тем временем натрите плавленый сырок в глубокую миску, добавьте крем-сыр и раздавите зубчик чеснока. Перемешайте сырную массу, а затем добавьте обжаренные грибы с луком и морковью.

Смешайте составляющие начинки, а затем намажьте ее на блинчик тонким слоем. Сверните блины в трубочки - и можно подавать к столу, по желанию добавив зелень.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить мак энд чиз с луковым соусом.

А также рассказывали, как готовить фрикадельки из индейки с овощными спагетти.

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