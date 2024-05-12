Печера смерті: що відомо про підземелля, де вмирає будь-яка істота, яка туди потрапляє

Як виглядає Печера смерті

Печера смерті завглибки 2 метри та завдовжки 3 метри. Це, здавалося б, мало зробити її затишним домом для комах, птахів і дрібних тварин, але як тільки вони туди потрапляють, то стають приреченими на смерть.

Хоча ця крихітна печера не виглядає небезпечною, насправді вона наповнена чадним газом - безбарвним газом без запаху та смаку, який також є надзвичайно токсичним.

Щоб продемонструвати, наскільки смертоносною є Печера смерті, місцеві гіди встромлюють у печеру запалений факел, який миттєво гасне через відсутність кисню та високу концентрацію вуглекислого газу.

Чому печера "вбиває"

Ніхто точно не знає, звідки береться вуглекислий газ у Печері смерті, але ряд дослідників дійшли висновку, що органічна природа газу свідчить про те, що він є результатом мінеральних відкладень, які зазнали високих температур і тиску в земній магмі, де нема кисню. Розташування печери поблизу активного вулкана також може мати відношення до газу.

Вчені виявили, що Печера смерті виробляє близько 30 кг вуглекислого газу щогодини.

Печеру виявили випадково

Смертоносні властивості цієї крихітної печери були виявлені випадково під час будівництва комплексу Recreo Verde. Одному працівнику, який підійшов надто близько до входу, стало погано. Після цього печеру ретельно обстежили.

Біля Печери смерті є кілька знаків, які попереджають людей не заходити в неї, якщо вони цінують своє життя. Втім, її невеликі розміри та вузький вхід й так ускладнюють доступ для людей. Тож ця печера стала чи не єдиною комерційною печерою у світі, в яку люди не заходять.

Вчені також зазначили, що щільний вуглекислий газ (приблизно 80-90 відсотків чистоти) зазвичай залишається на дні печери, а це робить місце ще більш смертельним для дрібних тварин. Хоч задуху вони відчувають одразу при вході у Печеру смерті.