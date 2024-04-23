8 загадкових місць в Україні для любителів містики

В Україні є безліч туристичних локацій, які приваблюють особливу категорію мандрівників - шукачів містики. Звичайно, можна не вірити в історії про привидів і надприродні явища, але от точно варто побачити місця із нашої добірки.

Тараканівський форт на Рівненщині

Тараканівський форт, який ще називають форт-застава Дубно - оборонна споруда, архітектурна пам'ятка XIX століття. Його збудували на кордоні Австрійської та Російської імперій. За іронією долі, військова споруда не взяла участі у жодній серйозній битві. Сам форт був не дуже сприятливим місцем для зберігання військових запасів, оскільки на цій території підвищена вологість. Тож застава швидко занепала й почала руйнуватись.

Місцеві легенди стверджують, що під час Другої світової війни тут нацисти проводили експерименти над людьми. Зараз споруда стоїть у край занедбаному стані. Сюди приїжджають любителі містики, оскільки місце має дійсно моторошний вигляд. Туристи можуть зайти у напіврозвалені тунелі, але це небезпечно, оскільки можна провалитись. Було зафіксовано один смертельний випадок.

Також у Тараканівському форті знімали один з епізодів програми "Битва екстрасенсів".

Руїни форту (фото: Вікіпедія)

Підгорецький замок на Львівщині

Підгорецький замок - пам'ятка архітектури епохи пізнього ренесансу і бароко. Його збудували у 1635-1640 роках для гетьмана Станіслава Конєцпольського. Зараз замок відкритий для туристів.

З Підгорецьким замком пов'язана легенда про привида Білої Пані. Начебто один із власників живцем замурував в стіну свою молоду дружину. Відтоді привид Білої Пані не має спокою, тому періодично з'являється людям.

У 2010 році в Підгорецький замок приїжджала команда проекту "Битва екстрасенсів", які виявили паранормальну активність. Американська група "Мисливці за привидами" також там вивчала паранормальні явища. Тож любителям містики це місце точно сподобається.

Легенда голосить, що у Підгорецькому замку живе привид Білої Пані (фото: Вікіпедія)

Лиса гора в Києві

Лиса гора - наймістичніше місце у Києві, що розташоване на південний захід від Видубичів на правому березі річки Либідь, між Теличкою, Саперною слобідкою і Багриновою горою.

Давні столичні легенди стверджують, що саме тут на шабаш збирались відьми, а зараз - це улюблене місце зборів неоязичників, толкіністів, представників молодіжних субкультур.

З 1906 року на північній частині гори на шибеницях страчували "державних злочинців". Тіла страчених кат закопував неподалік шибениць. Сьогодні ще можна побачити вириті могили.

Лиса гора у Києві (фото: Вікіпедія)

Одеські катакомби

Одеські катакомби - мережа штучно створених підземних лабіринтів, яким майже 200 років. Більшість із них - це каменоломні, з яких видобувалося будівельне каміння. Їхня історія розпочалася у 1830-х.

Катакомби мають завдовжки майже 2,5 тис. км. Це один з найбільших підземних лабіринтів на планеті. Попри те, що це місце однозначно моторошне, багато туристів охоче спускаються у підземні лабіринти. Глибина цих каменоломень сягає від 4 до 30-35 м.

У цих катакомбах нерідко губляться туристи. Наприклад, у січні цього року четверо людей там заблукали, але, на щастя їх знайшли. Втім не всім вдається вийти із підземелля.

Так виглядають одеські катакомби (фото: Вікіпедія)

Ставка Гітлера Вервольф на Вінничині

Ставка Гітлера Вервольф розміщувалася за 8 км на північ від Вінниці. Звідси мало відбуватись керування військовими діями на Східному фронті.

Це був кількаповерховий комплекс. У центральній зоні було Гестапо, телефонна станція, їдальня, басейн, житлові будинки для генералів та вищих офіцерів штабу. Також на території було приміщення для Гітлера і два підземні бункери.

Комплекс мав 80 наземних об'єктів і кілька бункерів. Будували споруди 5 тис. радянських військовополонених, яких потім вбили.

Гітлер тричі відвідував це місце. Дослідники вважають, що це місце нацисти вибирали на основі порад 400 магів, екстрасенсів і астрологів. Дослідники паранормальних явищ стверджують, що Вервольф є надзвичайно небезпечним місцем через свою ауру.

Ставка Гітлера Вервольф (фото: Вікіпедія)

Камінне село на Житомирщині

Камінне село розташоване у селі Рудня-Замисловицька на Житомирщині. Це комплекс із велетенських каменів, вчені досі не можуть встановити їхнє походження.

Каміння за формою нагадують будинки і навіть церкву, усі вони наче формують село. Згідно з основною теорією, ці камені могли бути принесені льодовиком.

Місцева легенда розповідає, що колись на цьому місці було справжнє село. Одного разу Господь прийшов до селян і попросив їсти, але вони йому кинули лише черстві окрайці. Бог розлютився і перетворив село на каміння.

Камінне село (фото: Вікіпедія)

Озеро привидів на Хмельниччині

У селі Хропотова, що на Хмельниччині, є озеро Вікнина, яке не замерзає навіть у найлютіші морози. Втім купатися у ньому не ризикують навіть місцеві жителі. За переказами, це озеро - вікно в інший світ, звідси і його назва.

Тож любителі містики нерідко відправляються на озеро Вікнина, аби побачити його на власні очі.

Озеро Вікнина (фото: hotels24.ua)

Кам'яна могила під Запоріжжям

Кам'яна Могила - світова пам'ятка давньої культури в смт Мирне, що біля Мелітополя. На камінні збереглося багато петрогліфів, які датують XXIV-XXII тис. до н. е. до X-XIII ст. Камʼяна могила виконувала функції храму за часів кіммерійців, скіфів, сарматів, гунів, готів, печенігів, хазар та половців.

Ця місцевість має особливу енергетику, навколо неї фіксують радіоімпульси частотою 5 Гц. Також тут часто виходить апаратура з ладу.

На жаль, зараз Кам'яна могила перебуває під окупацією росіян.

Кам'яна могила (фото: Вікіпедія)