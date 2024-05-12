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Пещера смерти: что известно о подземелье, где умирает любое существо, которое туда попадает

Как выглядит пещера смерти (фото: odditycentral)
Автор: Василина Копытко

Крошечная горная пещера, расположенная в туристическом комплексе Recreo Verde в Коста-Рике, известна как Пещера смерти. Такое название она получила из-за того, что ни одно попадающее туда существо не выживает.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Oddity central.

Как выглядит Пещера смерти

Пещера смерти глубиной 2 метра и длиной 3 метра. Это, казалось бы, должно было сделать ее уютным домом для насекомых, птиц и мелких животных, но как только они туда попадают, то становятся обреченными на смерть.

Хотя эта крошечная пещера не выглядит опасной, на самом деле она наполнена угарным газом - бесцветным газом без запаха и вкуса, который также чрезвычайно токсичен.

Чтобы продемонстрировать, насколько смертоносна Пещера смерти, местные гиды вставляют в пещеру воспаленный факел, который мгновенно гаснет из-за отсутствия кислорода и высокой концентрации углекислого газа.

Почему пещера "убивает"

Никто точно не знает, откуда берется углекислый газ в Пещере смерти, но ряд исследователей пришли к выводу, что органическая природа газа свидетельствует о том, что он является результатом минеральных отложений, подвергшихся высоким температурам и давлению в земной магме, где нет кислорода. Расположение пещеры вблизи активного вулкана также может иметь отношение к газу.

Ученые обнаружили, что Пещера смерти производит около 30 кг углекислого газа каждый час.

Пещеру обнаружили случайно

Смертоносные свойства этой крошечной пещеры были обнаружены случайно при строительстве комплекса Recreo Verde. Одному работнику, подошедшему слишком близко к входу, стало плохо. После этого пещеру тщательно обследовали.

Возле Пещеры смерти есть несколько знаков, предупреждающих людей не заходить в нее, если они ценят свою жизнь. Но ее небольшие размеры и узкий вход и так усложняют доступ для людей. Так что эта пещера стала едва ли не единственной коммерческой пещерой в мире, в которую люди не заходят.

Ученые также отметили, что плотный углекислый газ (около 80-90 процентов чистоты) обычно остается на дне пещеры, а это делает место еще более смертельным для мелких животных. Хотя удушья они чувствуют сразу при входе в Пещеру смерти.

 

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