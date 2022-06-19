Печена картопля конфі від Клопотенка: "ковдрочка для смакових рецепторів" (відео)
Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився власним рецептом печеної картоплі конфі. Рецепт дуже простий і як зізнається шеф-кухар, це однозначна любов і комфорт.
Рецепт печеної картоплі Євген Клопотенко розмістив на сторінці в Instagram.
"Що по печеній картоплі? Як для мене, це однозначна любов і взагалі комфорт. Тому хочу це приготувати з вами. Єдине, я пропоную змінити ваш звичний принцип і зробити картоплю конфі. Це лише означає, що ми запечемо її у великій кількості вершкового масла. Як бачите, нічого специфічного, але потім картопля буде дуже ніжною. Так, як ніби ковдрочка для смакових рецепторів", - описав свій рецепт кулінар.
Крім вершкового масла вам знадобиться сушений кріп, 1 кг картоплі, оливкова олія і часник.
Інгредієнт:
- Картопля - 1 кг
- Вершкове масло м'яке - 20 г + 60 г
- оливкова олія - 75 мл
- Сушений кріп - 1 ст. ложка
- часник - 3 зубчики
Спосіб приготування:
Кілограм картоплі очистити та тонко нарізати. Важливо: зробити шматочки картоплі приблизно однакової товщини - це вплине на те, наскільки рівномірно вони приготуються.
Викладіть картоплю в форму для запікання, натерту вершковим маслом. Змішайте картоплю з 20 г вершкового масла, оливковою олією, сушеним кропом, 3 зубчиками часнику і зверху викладіть ще 50-60 г вершкового масла.
Накрийте форму фольгою і запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. В кінці фольгу можна зняти, щоб картопля стала золотистою.
У коментарях Клопотенко зазначив, що замість сушеного кропу можна використовувати свіжий.
"Готово. Знаю, що у вас може бути шок від кількості масла, але просто повірте мені", - додав кулінар.
До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати картоплю фрі будинку.
А також писали про те, як приготувати хрусткі смажені крильця, які стануть доповненням до будь-якого гарніру.