На замітку водіям. Експерти склали рейтинг найгірших літніх автомобільних шин

З настанням стабільного тепла водії замінюють зимові шини на літні. Це допомагає оптимізувати рух авто у теплі пори року, оскільки літні шини краще зчіплюються з дорогою і підвищують ефективність гальмування. Втім, виробників є багато, відповідно, й якість шин є різною.

Про те, які шини автомобільні експерти визнали найгіршими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію німецьке видання AutoBild .

Як складали рейтинг

Експерти з AUTO BILD вибрали шини у роздрібних продавців та провели ряд тестів, зосереджених на гальмівну систему. Перевірку здійснили на незалежному полігоні ATP Automotive Testing Papenburg. Другий етап тестів провели в Applus IDIADA в Іспанії, а тести на зносостійкість - на динамометричному стенді, сертифікованому в Італії.

Перевірка складалася із 12 різних тестів. На вологому асфальті перевіряли, як шини сприяють гальмуванню, наскільки високі ризики аквапланування, також чи є аквапланування при проходженні поворотів. А також зважали наскільки авто з цими шинами є керованим та здатне проходити повороти.

На сухій дорозі перевіряли гальмування, керованість, комфорт поїздки та рівень шуму. При складанні рейтингу також враховували рівень зносостійкості шин, опору до вільного руху, а ще - вартість виробу.

Під час перевірки гальмування проводили на сухому покритті на швидкості 100 км/год, на мокрому - 80 км/год. Традиційно, середнім показником гальмівного шляху вважають дані, не вищі 66,9 м.

Що показали результати тестування

Результати перевірок дозволили скласти експертам антирейтинг літніх шин, які відзначились найменшою надійністю.

Антирейтинг літніх шин: