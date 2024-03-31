У Києві зміняться ПДР: на яких ділянках та коли діятимуть нові правила

Водіям, які планують поїздки Києвом, нагадала про важливі зміни у правилах дорожнього руху, які почнуть діяти вже 1 квітня. Йдеться про дозвіл на підвищення швидкості на деяких ділянках.

Як зміняться ПДР у Києві, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт КМДА.

Нові правила дорожнього руху у Києві - деталі

Так, з 1 квітня по 1 листопада на певних вулицях столиці буде дозволено підвищувати швидкість руху до 80 кілометрів на годину. Йдеться про такі ділянки:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Наддніпрянське шосе

вулиця Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

проспект М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної)

проспект Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої)

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака)

проспект С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту)

вулиця Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

"Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно", - розповіли у КМДА.

Також водіям нагадали, що на інших ділянках дозволено рухатися транспортом на швидкості 50 кілометрів на годину.