"Нашестя" павуків. Які кольори приманюють та відлякують непроханих гостей

З настанням осені можна не лише збирати смачні гарбузи та робити вінки з опалого листя, але й спостерігати небажаних гостей. А саме павуків, розмноженню яких сприяють дощі та ще тепла погода. Та, як виявилося, деякі кольори осель.

Про те, які кольори приваблюють восьмилапих, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express .

Чому павукам подобаються деякі кольори

Нещодавні дослідження "The Paint Shed" свідчать про те, що кольори фарби, які ми обираємо для своїх осель, не лише створюють атмосферу, але й можуть "запрошувати в гості" небажаних павукоподібних відвідувачів.

Майкл Ролланд, виконавчий директор "The Paint Shed", пояснює: "Павуки чутливі до певних довжин світлових хвиль, і вибрані вами кольори можуть або приваблювати, або відлякувати їх від вашого житлового простору".

До того ж забарвлення може сподобатися павукам з іншої причини - нагадуватиме природне середовище.

Які кольори приваблюють павуків

Зелений

Зелений колір набирає величезної популярності в інтер'єрі. Однак погана новина полягає в тому, що не тільки дизайнери інтер'єру люблять цей відтінок, але й павуки.

Дослідження показують, що деякі види павуків більш чутливі до зеленого кольору, і їх природно тягне до нього. Тому, обираючи зелені стіни або декор, ви можете створити середовище, більш привабливе для цих небажаних павучих гостей.

З'ясувалося, що павуки люблять відтінки зеленого кольору (ілюстративне фото: Freepik)

Темні кольори

Так само як і зелений, деякі темні кольори, особливо темно-зелений і коричневий, можуть створити більш привабливе середовище для павуків. Це відбувається тому, що темні кольори поглинають більше світла і роблять простір комфортним для восьмилапих.

Який колір відлякує павуків

Тож на якому кольорі варто зупинити свій вибір? Експерт каже, що згідно з дослідженнями, павуки ненавидять синій колір.

Таким чином, вибір синього кольору для інтер'єру та екстер'єру вашого будинку може стати креативним способом відлякування павуків. Або подумайте про те, щоб пофарбувати стелю або стіни в блакитний колір, щоб створити менш привабливе середовище для цих шкідників.

До того ж, за словами експерта, світлі кольори також допомагають відлякувати павуків, відбиваючи світло. Крім того, світлі відтінки роблять павуків більш помітними на такому тлі, що полегшує їх виявлення. Тож павуки тікатимуть в більш сприятливе для них місце.