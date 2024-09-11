Як домашні улюбленці допомагають вам боротися зі стресом і тривогою

Домашні улюбленці не лише приносять радість у наше життя, але й допомагають боротися зі стресом і тривогою. Безумовна любов і відданість тварин позитивно впливають на психічне здоров'я та підвищує загальне самопочуття.

Ви будете жити справжнім життям

Домашні тварини допомагають вам жити тут і зараз. Тривога часто виникає через занепокоєння про майбутнє або роздуми про минуле. Проте ваш улюбленець завжди перебуває в теперішньому моменті та буде нагадувати вам про важливість бути більш уважним до сьогодення.

Наявність домашнього друга може зменшити вашу тривожність, забезпечити комфорт і, що найголовніше, дати вам впевненість у завтрашньому дні.

Вони допоможуть перемогти самотність

Наявність домашнього улюбленця допомагає боротися з самотністю. Якщо ви проводите весь день на самоті, це буде важко психологічно, адже кожен потребує уваги і фізичного контакту. Домашній улюбленець може стати вашим вірним супутником у моменти, коли вам потрібна любов, обійми чи просто хтось, хто вислухає.

Хоча домашні тварини не можуть повністю замінити людське спілкування, вони здатні заповнити порожнечу, яку люди відчувають через соціальну ізоляцію та брак соціальної підтримки.

Ви будете більше рухатись

Фізичні вправи - це популярний спосіб зняття стресу і покращення психічного здоров'я. Якщо у вас є домашній улюбленець, який потребує регулярної фізичної активності, це буде мотивувати вас більше рухатися.

Прогулянки, пробіжки або ігри з вашим чотирилапим другом допомагають підтримувати активність і боротися зі стресом і тривогою.

Ви станете краще спати

Близько третини дорослих не сплять достатню кількість годин. Якість вашого сну негативно впливає не лише на фізичне здоров'я, але й на психічний стан, викликаючи стрес і тривогу, які можуть заважати спати вночі та впливати на наступний ранок.

Прогулянки, ігри або просто спілкування з твариною можуть допомогти вам краще спати. Лише 30 хвилин активності вдень сприятимуть кращому відпочинку вночі.

Ви будете відчувати себе потрібним

Наші домашні тварини допомагають нам відчувати себе потрібними та бажаними. Коли у нас є улюбленець, про якого потрібно піклуватися, це приносить користь нашому психічному здоров'ю. Турбота про інше живе створіння надає нам відчуття мети і сенсу.

Це працює навіть у випадках, коли тварини не дуже активно взаємодіють зі своїми господарями. У дослідженні 2016 року, яке вивчало вплив домашніх тварин на психічне здоров'я, літнім людям давали по п’ять цвіркунів у клітці. Вчені спостерігали за їх настроєм протягом восьми тижнів і порівнювали результати з групою, яка не доглядала за тваринами.

Виявилося, що учасники, які доглядали за цвіркунами, відчували себе менш пригніченими порівняно з учасниками контрольної групи. Це підтверджує, що піклування про живу істоту приносить користь психічному здоров'ю.