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Днепр ушел под воду после сильного ливня: поплыли все улицы

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Днепр, Пятница 18 июня 2021 09:06
Днепр ушел под воду после сильного ливня: поплыли все улицы Днепр затопило во время сильного дождя (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Днепре прошел мощный ливень, который превратил улицы города в реки. Больше всего от стихии досталось жителям левого берега.

Как рассказали жители Днепра, мощный ливень накрыл весь город и продолжался не менее часа. Люди ходили в воде по пояс, а машины просто плавали. Видео сильного ливня в Днепре разместили на YouTube.

На Слобожанском проспекте уровень воды практически парализовал все движения. Машины просто застряли в воде и не могли двигаться. Аналогичная ситуация произошла в районе виадука, улиц Байкальской, Воскресенской, Виноградной, Дементьева. Местами на улицах городах образовались огромные озера, которые стали настоящими ловушками для автомобилей.

Днепр затопило во время ливня

К жуткому количеству воды с неба добавилась еще одна проблема – прорванные канализации. Как сообщает "Информатор", канализации наделали беды сразу на нескольких улицах городах. А на проспекте Пушкина упало дерево, которое оборвало провода и заблокировало всю проезжую часть.

В Днепре затопило улицы

Дождь начал утихать только после полуночи, но последствия теперь будут устранять еще долго. ГСЧС начали откачивать воду с улиц, так как стихия затопила более 100 дворов и около 50 домов.

В Днепре затопило улицы

Стоит отметить, что за последние дни грозами, бурями и сильными дождями накрывало и другие города. В Запорожской области под воду из-за шторма ушел курортный город.

А в Мариуполе сильная гроза затопила улицы и повалила деревья.

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