Паводок під Чернівцями затопив безліч сіл і розмив дороги: відео негоди
Сьогодні, 20 червня, в Чернівецькій області пройшли сильні дощі, в результаті чого рівень в річках збільшився, вони вийшли з берегів, затопили багато сіл. Крім того, вода розмила дороги. У мережі з'явилися відеоролики стихії.
Про інцидент повідомляє ДСНС Чернівецькій області.
Станом на 18:00 рівень води почав поступово знижуватися. Рятувальники зазначили, що постраждалих в результаті паводка немає.
Були підтоплені села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка.
Нагадаємо, в Ялті через повені змило пляжі. Одна людина загинула в Краснокам'янці, ще одна жінка пропала безвісти. Всього травми отримали 18 осіб, з них двоє в лікарні, а одній людині знадобилося хірургічне втручання.
Ливні розмили в Ялті всі пляжі, тому багато хто з туристів вирішили покинути півострів. Крім того, постраждало безліч автомобілів.
Раніше після сильної зливи Дніпро пішов під воду. При цьому найбільше від стихії дісталося жителям лівого берега. Люди ходили в воді по пояс, а автомобілі просто плавали.
Крім того, до великої кількості води додалася ще одна проблема - прорив каналізації.