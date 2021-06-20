Паводок під Чернівцями затопив безліч сіл і розмив дороги: відео негоди

Сьогодні, 20 червня, в Чернівецькій області пройшли сильні дощі, в результаті чого рівень в річках збільшився, вони вийшли з берегів, затопили багато сіл. Крім того, вода розмила дороги. У мережі з'явилися відеоролики стихії.

Станом на 18:00 рівень води почав поступово знижуватися. Рятувальники зазначили, що постраждалих в результаті паводка немає.

Нагадаємо, в Ялті через повені змило пляжі. Одна людина загинула в Краснокам'янці, ще одна жінка пропала безвісти. Всього травми отримали 18 осіб, з них двоє в лікарні, а одній людині знадобилося хірургічне втручання.

Ливні розмили в Ялті всі пляжі, тому багато хто з туристів вирішили покинути півострів. Крім того, постраждало безліч автомобілів.

Раніше після сильної зливи Дніпро пішов під воду. При цьому найбільше від стихії дісталося жителям лівого берега. Люди ходили в воді по пояс, а автомобілі просто плавали.

Крім того, до великої кількості води додалася ще одна проблема - прорив каналізації.