Павло Зібров сказав, за скільки грошей збриє вуса

Український співак Павло Зібров, який раніше запевняв, що наважиться позбутися своїх легендарних вусів лише з благодійною метою та за великі гроші, зізнався, чи надходили йому вже такі пропозиції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для "Коротко про".

У цьому році артист заявив, що зголив би вуса за танк, який шурує по росіянам. Знаменитість каже, що ці слова ще актуальні.

"Так, цього року я заявив, що готовий збрити свої легендарні вуса, але лише за великі гроші (вартість західних танків стартує приблизно від трьох мільйонів доларів - Ред.) І тут справа не тільки в їхній зовнішній цінності. Вуса - це мій бренд, мій впізнаваний образ, навіть більше - частина мого характеру. Я їх жартома називаю "антенами", які пов’язують мене з космосом, із натхненням, із творчістю. До того ж вуса я застрахував на солідну суму - це моя окраса і гордість", - сказав Зібров.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Втім, каже співак, він зміг би з ними попрощатись, якщо це дійсно допоможе у важливій справі.

"І не просто так, а за такі гроші, яких би вистачило, щоб купити танк для наших Збройних сил. І на тому танку я б написав: "За перемогу! Доб’єм ворога!". Ось тоді я б із честю пожертвував своїми вусами заради перемоги України", - запевнив Павло.

А от пропозицій цікавих з приводу цього поки до нього не надходило.

"Якщо така можливість з’явиться, буду готовий розглянути її. Як я вже казав, вуса - це моя унікальність і частина мого іміджу, але для мене зараз важливіше те, що відбувається в країні, і що ми можемо зробити для її перемоги. Якщо мої вуса допоможуть нашій армії та наблизять мир, я готовий на таку жертву. Важливо, щоб кожен з нас підтримував наших воїнів і наближав перемогу", - підсумував виконавець.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)