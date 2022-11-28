Павербанк может "убить" батарею смартфона: как этого не допустить

Павербанки являются надежным способом подзарядить смартфоны при выключении электроэнергии. Однако некачественное устройство или его неправильное использование может испортить аккумулятор мобильного телефона.

Как павербанк может навредить смартфону

Если смартфон перегревается, это вредит аккумулятору и в дальнейшем приводит к сбоям устройства. Важно, чтобы павербанк соответствовал по меньшей мере двум характеристикам.

Дешевые блоки питания могут испортить батарею при продолжительном использовании. Любой внешний аккумулятор должен иметь защиту от перезарядки. Если его нет, используйте устройство с осторожностью. Отсоединяйте его, как только батарея смартфона почти полностью зарядится.

Желательно не использовать павербанк с возможностью быстрой зарядки, если он не надежного бренда. Быстрая зарядка может дать слишком много электричества на телефоне и привести к повреждению аккумулятора. Как минимум, высокое напряжение может сократить срок службы батареи.

Как выбрать качественный павербанк

Чем больше емкость устройства, тем лучше. У павербанков всегда есть минимальный саморазряд батареи, однако со временем характеристики ухудшаются, поэтому лучше выбирать аккумулятор с запасом в 20-30%. Но вместе с этим следует помнить, что чем больше емкость батареи - тем больше вес и размер павербанка.

Выберите устройство с несколькими выходными разъемами USB. Так удобнее его использовать.

Павербанк заряжаются от сети двумя способами - через USB-Type-C и Micro-USB и от солнечной энергии. Первый способ не дает возможности быстрой зарядки, второй - не слишком практичный. Поэтому лучше выбирать устройство, поддерживающее два способа зарядки, чтобы была альтернатива.