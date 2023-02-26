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"Патріотичний цинізм": Олег Скрипка розкритикував Дорофєєву та Потапа

Олег Скрипка розкритикував Потапа та Надю Дорофєєву (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лідер українського рок-колективу "ВВ" Олег Скрипка назвав музикантів, які після повномасштабного вторгнення Росії повністю перейшли на українську мову – циніками. Зокрема, він згадав Надю Дорофєєву та Потапа.

Таку думку Скрипка висловив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Твоє місто".

За словами рок-музиканта, раптовий перехід на українську мову після повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічого не змінює. І навіть щире каяття деяких представників шоубізнесу його не вразило.

"Патріотичний цинізм. Щирі циніки. Просто є люди сцени, а є люди - бізнесмени сцени. Річ у тому, що сьогодні існують такі механізми, що люди приходять і спостерігають на сцені бізнесменів. Бізнесмени собі класно збудували кар'єру, а деякі з них ще й більш-менш нормально співають", - вважає Олег Скрипка.

Лідер рок-гурту "ВВ" зазначає, що у сучасних українських піснях є багато слів про свободу, але сенсу в цьому дуже мало. На його думку, якість музики має бути першорядним завданням.

"У нас культурна катастрофа, і виною тому, напевно, російський вплив. Тобто структура шоубізнесу не змінилася. Якщо ми змінили мову, чи зник російський вплив? Був російськомовний контент і якісь україномовні дурники, щоб були в ефірі. А якщо ми прибрали російськомовний контент, що ми залишаємо? Механізм такий самий? Потрібно поставити завдання, щоб був якісний продукт, щоб у музику повернувся сенс, а не лише слова про свободу", - пояснив музикант.

До речі, раніше ми писали про те, що Олег Скрипка вважає, що ми повертатимемося до війни з РФ, доки вона не розсиплеться на фрагменти.

А ще розповідали про те, що фронтмен групи "ВВ" мав бізнес у Росії.

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Олег СкрипкаПотапВоплі ВідоплясоваНадя Дорофеєва