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"Патриотический цинизм": Олег Скрипка раскритиковал Дорофееву и Потапа

Олег Скрипка раскритиковал Потапа и Надю Дорофееву (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Лидер украинского рок-коллектива "ВВ" Олег Скрипка назвал музыкантов, которые после полномасштабного вторжения России полностью перешли на украинский язык - циниками. В частности, он упомянул Надю Дорофееву и Потапа.

Такое мнение Скрипка высказал в интервью на YouTube-канале "Твоє місто".

По словам рок-музыканта, внезапный переход на украинский язык после полномасштабного вторжения России в Украину, ничего не меняет. И даже искреннее раскаяние некоторых представителей шоу-бизнеса его не впечатлили.

"Патриотический цинизм. Искренние циники. Просто есть люди сцены, а есть люди - бизнесмены сцены. Дело в том, что сегодня существуют такие механизмы, что люди приходят и наблюдают на сцене бизнесменов. Бизнесмены себе классно построили карьеру, а некоторые из них еще и более или менее нормально поет", - считает Олег Скрипка.

Лидер рок-группы "ВВ" отмечает, что в современных украинских песнях есть много слов о свободе, но смысла в этом очень мало. По его мнению, качество музыки должно быть первостепенной задачей.

"У нас культурная катастрофа, и виной тому, наверное, российское влияние. То есть, структура шоу-бизнеса не поменялась. Если мы поменяли язык, исчезло ли российское влияние? Был русскоязычный контент и какие-то украиноязычные дурачки, чтобы были в эфире. А если мы убрали русскоязычный контент, что мы оставляем? Механизм такой же? Нужно поставить задачу, чтобы был качественный продукт, чтобы в музыку вернулся смысл, а не только слова о свободе", - объяснил музыкант.

Кстати, ранее мы писали о том, что Олег Скрипка считает, что мы будем возвращаться к войне с РФ, пока она не рассыплется на фрагменты.

А еще рассказывали о том, что у фронтмена группы "ВВ" был бизнес в России.

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Олег СкрипкаПотапНадя ДорофееваВоплі Відоплясова