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"Заробляв дуже багато": Олег Скрипка зізнався, що мав бізнес у Росії

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Середа 21 вересня 2022 20:20
"Заробляв дуже багато": Олег Скрипка зізнався, що мав бізнес у Росії Олег Скрипка розповів, як заробляв у Росії (facebook.com.vopli)
Автор: Тетяна Самарук

Лідер рокгурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, що мав певний бізнес у Росії. До того ж колектив заробляв там багато грошей, але всі кошти вони намагалися інвестувати в розвиток української культури.

Про це артист розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За його словами, гроші він інвестував у фестивалі "Країна мрій", "Рок Січ", та "Вечорниці". Він зазначив, що це була його своєрідна "схема".

"Минулі роки я накопичив кошти. Мій бізнес був в основному в Росії. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Я не все інвестував, у мене залишилися якісь кошти, от я їх зараз проїдаю", - розповів артист.

Зазначимо, що бізнесом музикант називає концерти гурту "Воплі Відоплясова" в Росії. До 2014 року у колективу було багато виступів у РФ, і українці збирали повні зали глядачів.

Однак, після повномасштабного вторгнення Росії до України Скрипка припинив туди їздити взагалі.

"Бізнес у Росії в мене був - це концерти гурту "Воплі Відоплясова" до 2014 року. Я заробляв дуже багато. 2014 року у мене був останній концерт чи в січні, чи в лютому", - поділився музикант.

&quot;Заробляв дуже багато&quot;: Олег Скрипка зізнався, що мав бізнес у РосіїОлег Скрипка розповів про бізнес у Росії (скрін)

Зараз Олег Скрипка дає благодійні концерти та допомагає Україні. Він додав, що коштів майже не заробляє, але певний прибуток він має, на який нині живе його родина.

"У мене дуже добре запрацювала ця схема - збір авторських. Ми їздимо з концертами. Кошти ми передаємо на благодійність, але у нас є добові. Ми живемо на добові, щось вдається відкласти. Добові - це 50-100 євро. І в мене є нерухомість в Києві. Там люди з'їхали, але зараз трішки люди повертаються, будемо здавати", - повідомив Скрипка.

&quot;Заробляв дуже багато&quot;: Олег Скрипка зізнався, що мав бізнес у Росії

Олег Скрипка розповів про бізнес у Росії (instagram.com/o.skrypka)

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині скасували концерт групи ВВ, назвавши музикантів "фашистами".

Також ми писали, що у Торонто 8-річна шанувальниця Скрипки передала йому гроші на ЗСУ.

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Олег Скрипка музыкант
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