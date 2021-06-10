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Патриарх Кирилл рассказал, когда люди смогут телепортироваться

Автор: Владимир Костырин

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в праздник Вознесения Господня, которое православные верующие в 2021 году отмечают 10 июня, в ходе проповеди высказался об изменении человеческих тел после второго пришествия Иисуса Христа.

Об этом передает РИА "Новости".

По словам священнослужителя, живущие на закате человеческой эпохи станут обладать сверхвозможностями, и тела их станут подобны, как у Сына Божьего.

"Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела - тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения", - рассказал Кирилл в храме святого благоверного князя Александра Невского.

Глава РПЦ объяснил, что люди, в том числе, тоже смогут проходить сквозь стены, телепортироваться в пространстве.

"Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя", - сказал Кирилл.

Ранее сообщалось, что Папа Римский предрек новый Всемирный потоп и высказался о гневе Божьем.

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