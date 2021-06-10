Патріарх Кирило розповів, коли люди зможуть телепортуватися

За словами священнослужителя, ті, що житимуть на заході людської епохи, стануть володіти надможливостями, і тіла їх стануть подібні, як у Сина Божого.

"Ті, хто помер, воскреснуть зі своїми тілами, а у тих, хто буде жити до останнього моменту людської історії, зміняться телеса. І це будуть вже інші тіла - тіла реальні, але подібні до того, яким володів Спаситель після свого Воскресіння", - розповів Кирило в храмі святого благовірного князя Олександра Невського.

Глава РПЦ пояснив, що люди, серед іншого, теж зможуть проходити крізь стіни, телепортуватися в просторі.

"Перетворене тіло вже не підкоряється фізичним законам, але це людське тіло. Ось така дійсно велика таємниця, за словом апостола Павла, відкривається нам в сьогоднішньому спогаді про Вознесіння Господа і Спасителя", - сказав Кирило.