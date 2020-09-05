ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Патриарх Филарет заболел коронавирусом: врачи рассказали о его состоянии

Автор: Анна Киселева

Коронавирусная инфекция осложнена воспалением легких

Патриарх Филарет заболел коронавирусом и теперь проходит лечение. Информация о том, что священник получил позитивный результат при тестировании на COVID-19, появилась 4 сентября. Священнослужителя госпитализировали в одну из столичных больниц.

В пресс-службе Патриарха Филарета в Facebook рассказали о состоянии здоровья патриарха.

"Сообщаем, что состояние здоровья Патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - написали в заявлении на странице клирика.

Стоит отметить, что ранее также на странице священника подтвердили информацию об инфицировании патриарха. В то время как в комментарии РБК-Украина в пресс-службе ответили, что патриарх здоров, а информация о его инфицировании коронавирусом ложная.

Самые читаемые новости

Патриарх Филарет (фото: facebook.com/PhilaretPatriarch)

Напомним, в апреле Филарет заявил, что пандемия коронавируса является "божьей карой"; он отмечал, что пандемия прекратится, когда все покаются за свои грехи.

Также до этого Филарет заявил, что в появлении коронавируса виноваты геи и что Бог хочет сжечь "Содом и Гоморру" второй раз.

Также мы писали, что священник с коронавирусом из-под Тернополя мог заразить сотни людей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус