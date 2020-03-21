Священник с коронавирусом из-под Тернополя мог заразить сотни людей

Под Тернополем священник заразился коронавируса (фото: РБК-Украина)

Всплыли шокирующие данные о священнике из Залещиков, который подцепил коронавирус

Коронавирус 2020 в Тернопольской области подцепил священник. Как известно, 57-летний житель Залещиков сейчас находится в изоляции. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, ему предоставляется симптоматическое лечение.

Правоохранители сейчас устанавливаются контактные лица священнослужителя. Всем им будут рекомендовать пойти на самоизоляцию.

В сети жители Залещиков пишут, что коронавирусом заразился отец Олег (название церкви и патриархат, к которому принадлежит она, мы не раскрываем по этическим соображениям).

"Еще в воскресенье был на службе. И все бабушки... теперь в группе риска. Будьте здоровы и живите дома!" - написала в Facebook местная жительница Ирина Иванова.

Также СМИ сообщают, что священник имеет очень большую семью. В то же время жители Залещиков призывают не обвинять церковнослужителей в распространении коронавируса.

"Не вините священников! В церкви все отцы зачитывали письмо обращение ко всем прихожанам. Святую литургию транслируют и по радио, и онлайн можно посмотреть. Так что не вините священников: они добросовестно и ежедневно выполняют свой священный долг, а прихожане каждый лично и по состоянию своего здоровья решает, идти в церковь, или слушать через средства массовой информации. Священники так же, как и врачи, подвергаются опасности, так как посещают больных, еще и больных с различными тяжелыми болезнями", - написал один горожанин.

Добавим, что сегодня в Залещиках создаются волонтерские объединения, которые будут организовывать пошив масок для больницы, собирать средства на приобретение тканей на маски, для заказа защитных костюмов и дезинфекторов и экспресс-тестов на выявление вируса.

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