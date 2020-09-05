ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Патріарх Філарет захворів на коронавірус: лікарі розповіли про його стан

Автор: Анна Кисельова

Коронавірусна інфекція ускладнена запаленням легенів

Патріарх Філарет захворів на коронавірус і тепер проходить лікування. Інформація про те, що священник отримав позитивний результат при тестуванні на COVID-19, з'явилася 4 вересня. Священнослужителя госпіталізували в одну зі столичних лікарень.

У пресслужбі Патріарха Філарета у Facebook розповіли про стан здоров'я патріарха.

"Повідомляємо, що стан здоров'я Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів. Просимо піднести милостивому Господу свої щирі прохання за здоров'я та швидке одужання Його Святості", - написали в заяві на сторінці клірика.

Варто відзначити, що раніше також на сторінці священника підтвердили інформацію про інфікування патріарха. У той час як в коментарі РБК-Україна в пресслужбі відповіли, що патріарх здоровий, а інформація про його інфікування коронавірусом помилкова.

Популярні новини

Патріарх Філарет (фото: facebook.com/PhilaretPatriarch)

Нагадаємо, у квітні Філарет заявив, що пандемія коронавіруса є "божою карою"; він зазначав, що пандемія припиниться, коли всі покаються за свої гріхи.

Також до цього Філарет заявив, що у появі коронавіруса винні геї й що Бог хоче спалити "Содом і Гоморру" вдруге.

Також ми писали, що священник з коронавірусом з-під Тернополя міг заразити сотні людей.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус