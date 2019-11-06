Пасынок судьи расправился с семьей под Днепром: как наказали школьника-нелюдя (фото)

В Днепре суд вынес приговор школьнику, который учинил жестокую расправу над семьей соседей в Павлограде в марте прошлого года. 18-летний юноша Валентин Земцов зарезал соседа и его четырехлетнюю дочку, и преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. При этом судьи признали, что парень действовал умышленно и четко понимал, что совершает. Нелюдю, которому уже исполнилось 19, дали пожизненный срок лишения свободы. Об этом передает ТСН.

Отмечается, что мотивы зверского преступления так и остались неизвестными.

Валентин Земцов зарезал мужчину и его 4-летнюю дочку, а также ранил беременную женщину (Фото: скриншот)

Земцов учился в самой престижной школе города. Учителя рассказывали, что никогда не замечали агрессивного поведения со стороны школьника. По словам отца, Валентин жаловался, что видит какие-то сущности или тени, а однажды разговаривал в совей комнате со стеной. Сестра парня связывает действия своего брата с наркоманией, а главную проблему видила в отце, который покрывал все проступки сына.

Как рассказывали местные жители, расправа над семьей была не первым криминальным моментом в биографии парня. Так, ранее свидетели по делу обвиняли Земцова в изнасиловании 7-летнего мальчика и в издевательствах над другими детьми.

Суд приговорил школьника за убийство семьи соседей в Павлограде (Фото: tsn.ua)

В ночь трагедии на 11 марта школьник ворвался в в дом своих соседей с ножом, убил 29-летнего хозяина дома и четырехлетнего ребенка, а также нанес ножевые ранения беременной женщине, которая смогла убежать.

Преступника задержали в тот же день. Выяснилось, он является пасынком павлоградской судьи. Для обеспечения непредвзятости правосудия Земцова судили не в родном городе.

Суд вынес приговор школьнику за жестокое убийство семьи соседей в Павлограде (Видео: YouTube / ТСН)