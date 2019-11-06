Убийство 14-летней Даши Дробот: новые детали трагедии в Одессе (видео)

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Дашу Дробот похоронили во вторник, 5 ноября, в Одессе

Убийство 14-летней Даши Дробот в пригороде Одессы произошло 2 ноября. В преступлении сознался 15-летний парень, который учился с девочкой в одной школе и жил в соседнем доме. Недавно выяснились новые обстоятельства жестокого преступления.

Дашу похоронили 5 ноября, и в этот же день подозреваемому в ее убийстве, Кириллу О. избрали меру пресечения - его отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Даша Дробот (фото: Instagram)

Попрощаться с Дашей Дробот пришло около ста человек, среди них одноклассники и друзья, пишут местные издания.

Кроме того, выяснилось, что Кирилл дружил с Дашей на протяжении двух лет и хорошо к ней относился. Парень был неблагополучным - употреблял наркотики и был судим за грабеж. Школьник якобы находился под домашним арестом, который сняли за три дня до трагедии.

Подозреваемый в убийстве Даши Дробот (фото: Instagram)

Родные Даши уверены, что школьник не мог убить Дашу в одиночку. 14-летняя девушка была крупнее и выше 15-летнего парня. Брат школьницы Артур говорит, что близкие ждут, пока Кирилл "расколется и сдаст кого-то еще".

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (фото: УСИ)

Напомним, школьница поехала с друзьями отдыхать за город 2 ноября и исчезла. Утром ее тело со следами удушения и множественными побоями нашли в лесополосе неподалеку от села Лески. 15-летний парень признался в том, что убил девочку из-за отказа вступить с ним в интимные отношения. Кроме того, он пытался изнасиловать Дашу, когда она уже не двигалась, но у него не вышло.

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (видео: Думская)