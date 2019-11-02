Загадочная смерть школьника под Черниговом: полиция приняла неожиданное решение

Под Черниговом погиб школьник Денис Чаленко (скрин видео)

Руководство Нацполиии отреагировало на ситуацию, которая поразила до глубины души жителей региона

Денис Чаленко при загадочных обстоятельствах погиб в Черниговской области. Ему было всего 14 лет. После его гибели в Прилуках собрался многочисленный митинг с требованием срочно расследовать смерть подростка, так как люди уверены, что мальчика не переехал поезд, а его убили, а потом уже перенесли на железнодорожные пути.

Нацполиция отрегировала на митинг и приняла решение отстранить от исполнения обязанностей руководителя полиции Прилук и заняться этим делом самостоятельно, то есть передать в Главк Киева. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставил лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - отметил Клименко.

Напомним, мальчик погиб в пяти километрах от дома в темное время суток. Никто не может понять, как он там оказался. Родители после обнаружения тела сына, отправились на его поиски и нашли множество пятен крови в сотне метров от места гибели Дениса.