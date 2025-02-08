В пастці популярності: 6 акторів, які стали заручниками одного образу

Багато акторів мріють про роль, яка принесе їм славу, але інколи успіх стає пасткою. Деякі зірки настільки переконливо втілили своїх персонажів, що глядачі просто не можуть уявити їх в інших амплуа. Вони залишаються "заручниками" одного образу, навіть якщо намагаються змінити кар’єрний шлях.

Маколей Калкін (Кевін Маккалістер)

Харизматичний, кмітливий і сміливий хлопчик, який самотужки дає відсіч двом грабіжникам, підкорив серця мільйонів глядачів у всьому світі. Проте саме ця роль стала для Маколея Калкіна єдиною по-справжньому знаковою. Майже 30 років потому його інші кінороботи залишаються в тіні, хоча навіть у дитинстві він зіграв ще в кількох фільмах і продемонстрував свій акторський талант. Маколей Калкін (кадр з фільму "Сам удома)

Роберт Дауні-молодший (Залізна людина)

Роберт Дауні-молодший розпочав свою кар’єру ще в 90-х, але через захоплення алкоголем і забороненими речовинами його шлях у Голлівуді на деякий час перервався. Протягом десятиліття він майже зник з кіноіндустрії. Проривом став 2008 рік, коли актор зіграв Тоні Старка у фільмі "Залізна людина". Роберт Дауні-молодший (кадр з фільму "Залізна людина")

Саме цей образ - харизматичного генія, мільярдера та плейбоя - міцно закріпився за ним. У кожному наступному фільмі від Дауні очікували таких самих дотепних жартів і саркастичних реплік, як у героя Marvel. Попри спроби вийти за межі цієї ролі, навіть після завершення його історії в кіновсесвіті, глядачі ще довго асоціюватимуть актора саме із Залізною людиною.

Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер)

Яскравий приклад того, як одна культова роль може стати перепоною для подальшої кар'єри. Деніел Редкліфф став феноменом 2000-х, проте так і не зміг повністю відійти від образу хлопчика-чарівника. Сьогодні він знімається в артхаусних проєктах і навіть у фільмах жахів, але ці спроби, здається, не дають бажаного ефекту. Тим більше, що нещодавно вийшов фільм про зйомки першої частини "Гаррі Поттера", який знову нагадав глядачам про його найвідомішу роль. Деніел Редкліфф (кадр з фільму "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії")

Емма Вотсон (Герміона Грейнджер)

Схожа ситуація склалася й у Емми Вотсон. Акторка продовжує зніматися в серйозних проєктах на кшталт "Красуні й чудовиська", але щоразу під трейлером її нових фільмів неодмінно знайдеться хтось, хто пожартує про 10 очок для Ґрифіндору. Емма Вотсон (кадр з фільму "Гаррі Поттер і Кубок вогню)

Він Дізель (Домінік Торетто)

Цей випадок можна назвати показовим. Спочатку все складалося доволі непогано: навіть фанатична відданість родині, яку демонстрував герой Віна Дізеля, не виглядала надто дивною. Перша частина "Форсажу" й сьогодні сприймається як атмосферний і захопливий бойовик. Однак із четвертого фільму франшиза почала дедалі більше скочуватися в абсурд. Він Дізель (кадр з фільму "Форсаж")

Саме тоді Дізель остаточно закріпив за собою образ "батька" всього і вся, що й досі дивиться на глядачів із постерів. Час іде, актор старішає, але виходити за межі "Форсажів" йому, схоже, не надто потрібно. Адже ярлик головного "сім'янина" вже давно став його фірмовою рисою, і немає жодних натяків на те, що він намагається його позбутися.

Гіт Леджер (Джокер)

Попри відносно коротку акторську кар'єру, він встиг створити чимало яскравих образів, але світ назавжди запам’ятав його саме як безжального терориста Джокера з "Темного лицаря" Крістофера Нолана.

Гіт Леджер (кадр з фільму "Темний лицар")

Ця роль стала вершиною його творчого шляху та принесла йому посмертний "Оскар". Навіть сьогодні всі нові втілення культового персонажа неминуче порівнюють із тим, як його зіграв Гіт Леджер.