В ловушке популярности: 6 актеров, которые стали заложниками одного образа

Многие актеры мечтают о роли, которая принесет им славу, но иногда успех становится ловушкой. Некоторые звезды настолько убедительно воплотили своих персонажей, что зрители просто не могут представить их в других амплуа. Они остаются "заложниками" одного образа, даже если пытаются изменить карьерный путь.

Маколей Калкин (Кевин Маккалистер)

Харизматичный, сообразительный и смелый мальчик, который в одиночку дает отпор двум грабителям, покорил сердца миллионов зрителей во всем мире. Однако именно эта роль стала для Маколея Калкина единственной по-настоящему знаковой. Почти 30 лет спустя его другие киноработы остаются в тени, хотя даже в детстве он сыграл еще в нескольких фильмах и продемонстрировал свой актерский талант. Маколей Калкин (кадр из фильма "Один дома)

Роберт Дауни-младший (Железный человек)

Роберт Дауни-младший начал свою карьеру еще в 90-х, но из-за увлечения алкоголем и запрещенными веществами его путь в Голливуде на некоторое время прервался. В течение десятилетия он почти исчез из киноиндустрии. Прорывом стал 2008 год, когда актер сыграл Тони Старка в фильме "Железный человек". Роберт Дауни-младший (кадр из фильма "Железный человек")

Именно этот образ - харизматичного гения, миллиардера и плейбоя - прочно закрепился за ним. В каждом следующем фильме от Дауни ожидали таких же остроумных шуток и саркастических реплик, как у героя Marvel. Несмотря на попытки выйти за пределы этой роли, даже после завершения его истории в киновселенной, зрители еще долго будут ассоциировать актера именно с Железным человеком.

Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

Яркий пример того, как одна культовая роль может стать преградой для дальнейшей карьеры. Дэниел Рэдклифф стал феноменом 2000-х, однако так и не смог полностью отойти от образа мальчика-волшебника. Сегодня он снимается в артхаусных проектах и даже в фильмах ужасов, но эти попытки, кажется, не дают желаемого эффекта. Тем более, что недавно вышел фильм о съемках первой части "Гарри Поттера", который снова напомнил зрителям о его самой известной роли. Дэниел Рэдклифф (кадр из фильма "Гарри Поттер и Смертельные реликвии")

Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

Похожая ситуация сложилась и у Эммы Уотсон. Актриса продолжает сниматься в серьезных проектах вроде "Красавицы и чудовища", но каждый раз под трейлером ее новых фильмов непременно найдется кто-то, кто пошутит про 10 очков для Гриффиндора. Эмма Уотсон (кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня)

Вин Дизель (Доминик Торетто)

Этот случай можно назвать показательным. Поначалу все складывалось довольно неплохо: даже фанатичная преданность семье, которую демонстрировал герой Вина Дизеля, не выглядела слишком странной. Первая часть "Форсажа" и сегодня воспринимается как атмосферный и увлекательный боевик. Однако с четвертого фильма франшиза начала все больше скатываться в абсурд. Вин Дизель (кадр из фильма "Форсаж")

Именно тогда Дизель окончательно закрепил за собой образ "отца" всего и вся, который до сих пор смотрит на зрителей с постеров. Время идет, актер стареет, но выходить за пределы "Форсажей" ему, похоже, не слишком нужно. Ведь ярлык главного "семьянина" уже давно стал его фирменной чертой, и нет никаких намеков на то, что он пытается от него избавиться.

Хит Леджер (Джокер)

Несмотря на относительно короткую актерскую карьеру, он успел создать немало ярких образов, но мир навсегда запомнил его именно как безжалостного террориста Джокера из "Темного рыцаря" Кристофера Нолана.

Хит Леджер (кадр из фильма "Темный рыцарь")

Эта роль стала вершиной его творческого пути и принесла ему посмертный "Оскар". Даже сегодня все новые воплощения культового персонажа неизбежно сравнивают с тем, как его сыграл Хит Леджер.