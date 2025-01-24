Паста з морепродуктами: рецепт смачної вечері від Клопотенка

Що потрібно для пасти з морепродуктами

Для того, щоб приготувати вишукану пасту на вечерю, необхідні такі інгредієнти:

паста - 210 г

суміш морепродуктів - 250 г

томати пелаті (або консервовані помідори) - 200 г

пармезан - 50 г

цибуля - 1 шт.

олія - 2 ст. л.

вино - 50 мл

часник - 3-4 зубчики

орегано - 0,5 ч. л.

базилік - жменька

Як готувати пасту за рецептом Клопотенка

Для приготування пасти насамперед необхідно розморозити морепродукти. Найкращий спосіб - це перекласти суміш з морозилки до холодильника. Втім, важливо не залишати морепродукти при вищій температурі надовго.

Налийте в каструлю воду для пасти та поставте посуд на вогонь до закипання рідини. Тим часом розігрійте олією на пательні. Почистьте цибулю та часник, цибулю подрібніть ножем, а часник розчавіть боковою частиною леза ножа.

Вкиньте часник в розігріту пательню та обсмажте протягом 30 секунд. Після цього часник потрібно забрати з олії. Натомість всипте в пательню цибулю та просмажте її до розм'якшення протягом 1-2 хвилин.

Після цього додайте розморожені морепродукти та трохи рідини з відталої суміші. Їх не потрібно обсмажувати надто довго.



Як готувати пасту з морепродуктами (скриншот / Євген Клопотенко)

Коли морепродукти достатньо нагріються, влийте в пательню сухе вино. Поки вино випаровується, подрібніть томати до однорідності.

Влийте отриману густу томатну пасту до суміші морепродуктів і тушкуйте все протягом 3-4 хвилин, до загустіння соусу. Потім додайте орегано, а також сіль та перець до смаку.

Тим часом відваріть пасту відповідно до інструкції на упакуванні, залишивши макарони злегка недовареними. Після цього перекладіть пасту до пательні з морепродуктами, перемішайте інгредієнти та просмажте страву близько 3 хвилин.

Викладіть пасту на тарілки та прикрасьте помитим базиліком та натертим на маленькій тертці сиром. Попри те, що до пасти з морепродуктами за традиційними рецептами не додають сири, цей інгредієнт чудово збалансує смак страви.