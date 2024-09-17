Паста с курицей и шпинатом: рецепт вкусного блюда для всей семьи
Паста с куриным филе и зеленью - не только интересный способ приготовления макарон, но и вкусный и сытный обед или ужин. Готовится паста достаточно быстро, а усилий для приготовления этого блюда много не нужно.
О том, как готовить пасту с куриным филе и зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Что нужно для пасты с курицей и шпинатом
Для того чтобы приготовить пасту со шпинатом и курицей, нужны эти продукты:
- куриное филе - 230 г;
- спагетти - 150 г;
- кипяток - 500 г;
- сливки (жирность 10%) - 200 г;
- сыр - 30 г;
- лук - 1 шт.;
- помидоры - 1-2 шт.;
- шпинат - 100 г;
- растительное масло - 1 ч. л.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- паприка - по вкусу.
Как готовить пасту со шпинатом и курицей
Смажьте маслом глубокую сковороду и хорошо ее разогрейте. Лук почистьте, нарежьте на кубики и обжарьте до размягчения.
Важно постоянно перемешивать лук, чтобы он равномерно прожарился. Так лук нужно готовить в течение 3-4 минут.
Куриную грудку нужно промыть и нарезать на небольшие кусочки, а затем добавить к обжаренному луку. Обязательно перемешайте лук с мясом, чтобы ничего не пригорело.
После этого всыпьте соль, перец, паприку или другие специи в соответствии со своими предпочтениями. Помешивая, жарьте курицу с луком в течение 6 минут.
Жарьте курицу и лук до готовности (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
За это время куриное филе побелеет, а лук приобретет золотистый цвет. Слегка подогрейте сливки и залейте мясо. Важно использовать теплые сливки, чтобы они не свернулись сразу.
Также влейте кипяченую горячую воду и всыпьте макароны. Лучше выбирать тоненькие, быстрого приготовления. Прижмите макароны лопаткой, чтобы они были полностью погружены в жидкость.
Макароны должны быть залиты соусом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Накройте сковороду крышкой и готовьте пасту на среднем огне в течение 12 минут, до готовности макарон.
Тем временем помойте шпинат и помидоры, нарежьте их на маленькие кусочки. Когда жидкость из пасты испарится, добавьте помидоры и шпинат. Перемешайте пасту, накройте сковороду крышкой и готовьте блюдо еще в течение 3-4 минут.
Натрите сыр, всыпьте его в пасту и, перемешивая, готовьте блюдо еще в течение 2 минут. После этого паста с курицей и шпинатом готова.
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