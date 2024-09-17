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Паста с курицей и шпинатом: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Вторник 17 сентября 2024 17:45
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Паста с курицей и шпинатом: рецепт вкусного блюда для всей семьи Как готовить пасту с курицей и шпинатом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Паста с куриным филе и зеленью - не только интересный способ приготовления макарон, но и вкусный и сытный обед или ужин. Готовится паста достаточно быстро, а усилий для приготовления этого блюда много не нужно.

О том, как готовить пасту с куриным филе и зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для пасты с курицей и шпинатом

Для того чтобы приготовить пасту со шпинатом и курицей, нужны эти продукты:

  • куриное филе - 230 г;
  • спагетти - 150 г;
  • кипяток - 500 г;
  • сливки (жирность 10%) - 200 г;
  • сыр - 30 г;
  • лук - 1 шт.;
  • помидоры - 1-2 шт.;
  • шпинат - 100 г;
  • растительное масло - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • паприка - по вкусу.

Как готовить пасту со шпинатом и курицей

Смажьте маслом глубокую сковороду и хорошо ее разогрейте. Лук почистьте, нарежьте на кубики и обжарьте до размягчения.

Важно постоянно перемешивать лук, чтобы он равномерно прожарился. Так лук нужно готовить в течение 3-4 минут.

Куриную грудку нужно промыть и нарезать на небольшие кусочки, а затем добавить к обжаренному луку. Обязательно перемешайте лук с мясом, чтобы ничего не пригорело.

После этого всыпьте соль, перец, паприку или другие специи в соответствии со своими предпочтениями. Помешивая, жарьте курицу с луком в течение 6 минут.

Паста с курицей и шпинатом: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Жарьте курицу и лук до готовности (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

За это время куриное филе побелеет, а лук приобретет золотистый цвет. Слегка подогрейте сливки и залейте мясо. Важно использовать теплые сливки, чтобы они не свернулись сразу.

Также влейте кипяченую горячую воду и всыпьте макароны. Лучше выбирать тоненькие, быстрого приготовления. Прижмите макароны лопаткой, чтобы они были полностью погружены в жидкость.

Паста с курицей и шпинатом: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Макароны должны быть залиты соусом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Накройте сковороду крышкой и готовьте пасту на среднем огне в течение 12 минут, до готовности макарон.

Тем временем помойте шпинат и помидоры, нарежьте их на маленькие кусочки. Когда жидкость из пасты испарится, добавьте помидоры и шпинат. Перемешайте пасту, накройте сковороду крышкой и готовьте блюдо еще в течение 3-4 минут.

Натрите сыр, всыпьте его в пасту и, перемешивая, готовьте блюдо еще в течение 2 минут. После этого паста с курицей и шпинатом готова.

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