Паста з кавуном: екстравагантний рецепт від Клопотенка

Зазвичай пасту готують зі шматочками м’яса, риби, фаршем, іноді - з кабачком чи баклажаном. Та відомий український шеф-кухар, який неодноразово дивував авторськими рецептами, пропонує додати до макаронів традиційні "літні" плоди - кавуни.

Про те, як готувати пасту з кавуном, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео з офіційної Instagram-сторінки Євгена Клопотенка.

Що потрібно для пасти з кавуном

Для приготування пасти з кавуном, потрібно підготувати такі продукти:

паста - 100-150 г;

помідори - 2 шт.;

сухе біле вино - 65-70 мл;

олія - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

кавун - 1-2 скибка.

Як готувати пасту з кавуном за рецептом Клопотенка

Напевно, перше, що спадає на думку при спробі уявити пасту з кавуном - те, що кавун треба смажити. Зважаючи на кулінарні експерименти Євгена з бузком в клярі, можливо, дехто очікує подібного.

Проте насправді паста готується майже як більшість видів цієї страви, а кавун, який ніяк не оброблюється термічно, Євген додає лише наприкінці приготування.

Серед макаронних виробів Клопотенко використовує локшину. Проте, її цілком можна замінити на пасту або інший улюблений варіант. Для приготування основного інгредієнта пасти необхідно наповнити водою каструлю та довести рідину до кипіння, злегка підсоливши.

Коли вода закипить, всипте в каструлю макарони і відваріть відповідно до інструкції виробника. В цей час необхідно помити помідори та нарізати їх на невеликі кубики.

Коли макарони будуть майже готові, потрібно розігріти на пательні олію та трохи протушкувати помідори. Також Клопотенко додає до овочів невелику кількість вина. Втім цей крок необов'язковий.

З готових макаронних виробів треба злити рідину, а потім всипати їх в пательню з помідорами. Після цього пасту потрібно обсмажити ще протягом декількох хвилин, а потім перекласти на тарілку.

На цьому крокові приготування легкої овочевої пасти можна було б завершити, проте Євген пропонує додати ще один інгредієнт, а саме нарізаний на невеликі шматочки кавун.

Чи додавати цей продукт в макарони - рішення кожного. Адже приготувати пасту з помідорами на гарнір до м'ясної страви, а потім поласувати холодним кавуном - також смачно.