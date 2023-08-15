Паста карбонара за 30 хв: неперевершений рецепт, який підкорить ваше серце та шлунок

Спагеті карбонара - це смачна паста, яка завоювала серця італійців. Ця страва входить у список класичних італійських страв, та стала популярною як вдома, так і у ресторанах по всьому світу.

Для того, аби приготувати смачну страву всього за 30 хвилин, від якої будуть в захваті всі ваші рідні та гості, вам знадобляться такі інгредієнти:

панчета (різновид свинячої грудинки) - 100 г

сир пекоріно - 50 г

пармезан - 50 г

яйця - 3 шт.

спагеті - 350 г

2 пухких зубчики часнику, очищених і цілих

несолоне вершкове масло - 50 г

сіль і мелений чорний перець за смаком

Покрокове приготування пасти карбонара

Паста карбонара готується легко (кадр з відео / BBC Good Food)

Поставте велику каструлю з водою для кипіння.

Панчету дрібно наріжте, попередньо очистивши від шкірки. Дрібно натріть сир пекоріно, пармезан та змішайте.

Збийте три великих яйця в середню миску і приправте невеликою кількістю меленого чорного перцю. Відставте все в сторону.

Додайте чайну ложку солі в киплячу воду, додайте спагеті і, коли вода знову закипить, варіть на повільному вогні під кришкою 10 хвилин або поки вони не стануть аль денте ("на зубок" - макарони мають бути ніжними, але все ж твердим на смак).

Два очищених пухких зубчики часнику подрібніть ножем.

Поки варяться спагеті, обсмажте панчету з часником. Додайте 50 г несолоного вершкового масла у велику сковороду і, щойно масло розтане, додайте панчету та часник.

Залиште варитися на середньому вогні приблизно 5 хвилин, часто помішуючи, поки панчета не стане золотистою та хрусткою. Часник дав свій смак, тому вийміть його шумівкою та викиньте.

Паста карбонара готується легко (кадр з відео / BBC Good Food)

Зробіть слабкий вогонь під панчетою. Коли паста буде готова, витягніть її з води за допомогою виделки або щипців і покладіть на сковороду разом з панчетою. Не хвилюйтеся, якщо на сковорідку також капне трохи води, і поки саму воду, в якій варилася паста, не виливайте.

Змішайте більшість сиру з яйцями, залишивши невелику жменю, щоб посипати готову страву пізніше.

Зніміть каструлю зі спагеті та панчетою з вогню. Тепер швидко влийте яйця і сир. Щипцями або довгою виделкою підніміть спагеті, щоб вони легко змішалися з яєчною сумішшю, яка густіє, але не збивається.

Додайте кілька столових ложок води, в якій варилися спагеті, щоб вони залишалися пікантними, і невелику кількість солі, якщо потрібно.

Використовуйте вилку з довгими зубцями, щоб накрутити пасту на тарілку або миску для подачі.

Паста карбонара готується легко (кадр з відео / BBC Good Food)

Подавайте негайно, трохи посипавши сиром, що залишився, і меленим чорним перцем.

Якщо страва трохи підсохне перед подачею, додайте ще гарячої води, в якій варилася паста, і глянцева соковитість відновиться.