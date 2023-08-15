Паста карбонара за 30 мин: непревзойденный рецепт, который покорит ваше сердце и желудок

При использовании правильной техники приготовления вы сможете наслаждаться идеальным результатом каждый раз.

Спагетти карбонара - это вкусная паста, которая завоевала сердца итальянцев. Это блюдо входит в список классических итальянских блюд, но стало популярным как дома, так и в ресторанах по всему миру.

Для того чтобы приготовить вкусное блюдо всего за 30 минут, от которого будут в восторге все ваши родные и гости, вам понадобятся такие ингредиенты:

панчета (разновидность свиной грудинки) - 100 г

сыр пекорино - 50 г

пармезан - 50 г

яйца - 3 шт.

спагетти - 350 г

2 рыхлых зубчика чеснока, очищенных и целых

несоленое сливочное масло - 50 г

соль и молотый черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление пасты карбонара

Паста карбонара готовится легко (кадр с видео/BBC Good Food)

Поставьте большую кастрюлю с кипящей водой.

Панчету мелко нашинкуйте, предварительно очистив от кожуры. Мелко натрите сыр пекорино, пармезан и смешайте.

Взбейте три больших яйца в среднюю миску и приправьте небольшим количеством молотого черного перца. Отставьте все в сторону.

Добавьте чайную ложку соли в кипящую воду, добавьте спагетти и, когда вода снова закипит, варите на медленном огне под крышкой 10 минут или пока они не станут аль денте ("на зубок" - макароны должны быть нежными, но все же твердыми по вкусу).

Два очищенных зубчика чеснока измельчите ножом.

Пока варятся спагетти, обжарьте панчету с чесноком. Добавьте 50 г несоленого сливочного масла в большую сковороду и, как только масло растает, добавьте панчету и чеснок.

Оставьте вариться на среднем огне примерно 5 минут, часто помешивая, пока панчета не станет золотистой и хрустящей. Чеснок дал свой вкус, поэтому извлеките его шумовкой и выбросьте.

Паста карбонара готовится легко (кадр с видео/BBC Good Food)

Сделайте слабый огонь под панчетой. Когда паста будет готова, извлеките ее из воды с помощью вилки или щипцов и положите на сковороду вместе с панчетой. Не переживайте, если на сковородку тоже капнет немного воды, и пока саму воду, в которой варилась паста, не выливайте.

Смешайте большую часть сыра с яйцами, оставив небольшую горсть, чтобы посыпать готовое блюдо позже.

Снимите кастрюлю со спагетти и панчетой из огня. Теперь быстро влейте яйца и сыр. Щипцами или длинной вилкой поднимите спагетти, чтобы они легко смешались с густой, но не сбивающейся яичной смесью.

Добавьте несколько столовых ложек воды, в которой варились спагетти, чтобы они оставались пикантными, и чуть-чуть соли, если нужно.

Используйте вилку с длинными зубцами, чтобы накрутить пасту на тарелку или миску для подачи.

Паста карбонара готовится легко (кадр с видео/BBC Good Food)

Подавайте немедленно, немного посыпав оставшимся сыром и молотым черным перцем.

Если блюдо немного подсохнет перед подачей, добавьте еще горячую воду, в которой варилась паста, и глянцевая сочность восстановится.