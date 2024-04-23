Паста з кабачка з куркою: неймовірна смачна і корисна страва
Ця страва поєднує в собі смажену курятину і гарнір, тож такий метод приготування допомагає значно зекономити час. Паста з кабачка з куркою чудово підійде для легкої вечері, обіду або навіть перекусу.
Про те, як готувати пасту з кабачка з курятиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарного блогера Алекса Моля.
Що потрібно для кабачкової пасти з куркою
Для того, щоб приготувати цю незвичну і корисну пасту, потрібні такі продукти:
- Кабачок - 300 г
- Куряче філе - 200 г
- Сметана (жирність 15%) - 100 г
- Помідори чері - 150 г
- Сир - 40-50 г
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
- Паприка - до смаку
- Сушений часник - до смаку
- Олія - 1 ч. л.
Як готувати пасту з кабачків з куркою
Промийте філе, злийте рідину і наріжте м'ясо на невеликі шматочки. Посоліть та поперчіть нарізане філе до смаку. Розігрійте пательню з олією і обсмажте м'ясо по 3 хвилини з кожного боку.
Помийте кабачок і наріжте овоч тонкими смужками, як спагеті або тонкі макарони. Помідори помийте і наріжте на дві або чотири частини. Після цього додайте овочі до курятини, перемішайте пасту і тушкуйте 5 хвилин, накривши кришкою.
Влийте до пасти сметану, додайте паприку і сушений часник. Ретельно перемішайте суміш і смажте ще 5 хвилин. Натріть сир на дрібній тертці і присипте ним пасту перед подачею.
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