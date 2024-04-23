Паста з кабачка з куркою: неймовірна смачна і корисна страва

Ця страва поєднує в собі смажену курятину і гарнір, тож такий метод приготування допомагає значно зекономити час. Паста з кабачка з куркою чудово підійде для легкої вечері, обіду або навіть перекусу.

Про те, як готувати пасту з кабачка з курятиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарного блогера Алекса Моля.

Що потрібно для кабачкової пасти з куркою

Для того, щоб приготувати цю незвичну і корисну пасту, потрібні такі продукти:

Кабачок - 300 г

Куряче філе - 200 г

Сметана (жирність 15%) - 100 г

Помідори чері - 150 г

Сир - 40-50 г

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Паприка - до смаку

Сушений часник - до смаку

Олія - 1 ч. л.

Як готувати пасту з кабачків з куркою

Промийте філе, злийте рідину і наріжте м'ясо на невеликі шматочки. Посоліть та поперчіть нарізане філе до смаку. Розігрійте пательню з олією і обсмажте м'ясо по 3 хвилини з кожного боку.

Помийте кабачок і наріжте овоч тонкими смужками, як спагеті або тонкі макарони. Помідори помийте і наріжте на дві або чотири частини. Після цього додайте овочі до курятини, перемішайте пасту і тушкуйте 5 хвилин, накривши кришкою.

Влийте до пасти сметану, додайте паприку і сушений часник. Ретельно перемішайте суміш і смажте ще 5 хвилин. Натріть сир на дрібній тертці і присипте ним пасту перед подачею.