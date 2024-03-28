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Кабачки зі щавлем: незвичайний рецепт корисної пісної страви

Четвер 28 березня 2024 09:24
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Кабачки зі щавлем: незвичайний рецепт корисної пісної страви Кабачки зі щавлем (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кабачки - майже універсальний та надзвичайно корисний овоч, який можна додавати в салат, використовувати як гарнір до м'яса і навіть готувати з нього пиріг. А рецепти з ним не вимагають зусиль.

Про те, як приготувати пісну страву з кабачками зі щавлем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс з рецептами Smachno.in.ua.

Як готувати кабачки зі щавлем

  • Кабачки - 700 г
  • Щавель - 100 г
  • Зелена цибуля - один пучок
  • Помідори (солодкі) - 2 шт.
  • Болгарський перець - 200 г
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Борошно - 3-4 ст. л.
  • Олія - 3-5 ст. л.
  • Сіль - до вашого смаку
  • Перець - до вашого смаку

Як готувати кабачки зі щавлем

Почніть приготування з обробки щавлю - вимийте його від бруду, обріжте стебла та наріжте решту на великі частини. Перець вимийте, видаліть плодоніжку та насіння і наріжте на маленькі кубики. Зелену цибулю помийте, трохи просушіть рушником і подрібніть ножем.

Вимиті томати занурте в окріп на 20 секунд, обережно витягніть і зніміть шкірку. Після цього наріжте помідори на дрібні кубики.

Розігрійте пательню з олією, викладіть цибулю, перець - і тушкуйте 5 хвилин. Додайте помідори, щавель і цукор, перемішайте, додайте сіль та перець до смаку, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 15 хвилин.

В цей час вимийте кабачки, наріжте їх кружальцями завтовшки 5 мм та обваляйте в підсоленому борошні. Розігрійте іншу пательню з олією та підсмажте кабачки до золотистої скоринки з кожного боку на середньому вогні. Викладіть підсмажені кабачки на таріль з серветкою чи паперовим рушником, щоб забрати зайве масло.

Коли тушковані овочі будуть булькотіти, додайте до них смажені кабачки та розчавлений часник. Перемішайте майже готову страву, накрийте кришкою і тушкуйте ще 3-5 хвилин - і після цього кабачки з щавлем можна подавати до столу!

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