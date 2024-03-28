Кабачки зі щавлем: незвичайний рецепт корисної пісної страви
Кабачки - майже універсальний та надзвичайно корисний овоч, який можна додавати в салат, використовувати як гарнір до м'яса і навіть готувати з нього пиріг. А рецепти з ним не вимагають зусиль.
Про те, як приготувати пісну страву з кабачками зі щавлем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс з рецептами Smachno.in.ua.
Як готувати кабачки зі щавлем
- Кабачки - 700 г
- Щавель - 100 г
- Зелена цибуля - один пучок
- Помідори (солодкі) - 2 шт.
- Болгарський перець - 200 г
- Часник - 1-2 зубчики
- Цукор - 1 ч. л.
- Борошно - 3-4 ст. л.
- Олія - 3-5 ст. л.
- Сіль - до вашого смаку
- Перець - до вашого смаку
Як готувати кабачки зі щавлем
Почніть приготування з обробки щавлю - вимийте його від бруду, обріжте стебла та наріжте решту на великі частини. Перець вимийте, видаліть плодоніжку та насіння і наріжте на маленькі кубики. Зелену цибулю помийте, трохи просушіть рушником і подрібніть ножем.
Вимиті томати занурте в окріп на 20 секунд, обережно витягніть і зніміть шкірку. Після цього наріжте помідори на дрібні кубики.
Розігрійте пательню з олією, викладіть цибулю, перець - і тушкуйте 5 хвилин. Додайте помідори, щавель і цукор, перемішайте, додайте сіль та перець до смаку, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 15 хвилин.
В цей час вимийте кабачки, наріжте їх кружальцями завтовшки 5 мм та обваляйте в підсоленому борошні. Розігрійте іншу пательню з олією та підсмажте кабачки до золотистої скоринки з кожного боку на середньому вогні. Викладіть підсмажені кабачки на таріль з серветкою чи паперовим рушником, щоб забрати зайве масло.
Коли тушковані овочі будуть булькотіти, додайте до них смажені кабачки та розчавлений часник. Перемішайте майже готову страву, накрийте кришкою і тушкуйте ще 3-5 хвилин - і після цього кабачки з щавлем можна подавати до столу!
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