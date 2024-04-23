Паста из кабачка с курицей: невероятное вкусное и полезное блюдо
Это блюдо сочетает в себе жареную курятину и гарнир, так что такой метод приготовления помогает значительно сэкономить время. Паста из кабачка с курицей отлично подойдет для легкого ужина, обеда или даже перекуса.
О том, как готовить пасту из кабачка с курятиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блоггера Алекса Моля.
Что нужно для кабачковой пасты с курицей
Для того чтобы приготовить эту необычную и полезную пасту, нужны следующие продукты:
- Кабачок - 300 г
- Куриное филе - 200 г
- Сметана (жирность 15%) - 100 г
- Помидоры черри - 150 г
- Сыр - 40-50 г
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Паприка - по вкусу
- Сушеный чеснок - по вкусу
- Масло растительное - 1 ч. л.
Как готовить пасту из кабачков с курицей.
Промойте филе, слейте жидкость и нарежьте мясо на небольшие кусочки. Посолите и поперчите нарезанное филе по вкусу. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо по 3 минуты с каждой стороны.
Помойте кабачок и нарежьте овощи тонкими полосками, как спагетти или тонкие макароны. Помидоры промойте и нарежьте на две или четыре части. После этого добавьте овощи к курице, перемешайте пасту и тушите 5 минут, накрыв крышкой.
Влейте в пасту сметану, добавьте паприку и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте смесь и жарьте еще 5 минут. Натрите сыр на мелкой терке и присыпьте им пасту перед подачей.
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