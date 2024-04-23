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Паста из кабачка с курицей: невероятное вкусное и полезное блюдо

Вторник 23 апреля 2024 16:14
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Паста из кабачка с курицей: невероятное вкусное и полезное блюдо Паста из кабачка с курицей - как готовить (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Это блюдо сочетает в себе жареную курятину и гарнир, так что такой метод приготовления помогает значительно сэкономить время. Паста из кабачка с курицей отлично подойдет для легкого ужина, обеда или даже перекуса.

О том, как готовить пасту из кабачка с курятиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блоггера Алекса Моля.

Что нужно для кабачковой пасты с курицей

Для того чтобы приготовить эту необычную и полезную пасту, нужны следующие продукты:

  • Кабачок - 300 г
  • Куриное филе - 200 г
  • Сметана (жирность 15%) - 100 г
  • Помидоры черри - 150 г
  • Сыр - 40-50 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Паприка - по вкусу
  • Сушеный чеснок - по вкусу
  • Масло растительное - 1 ч. л.

Как готовить пасту из кабачков с курицей.

Промойте филе, слейте жидкость и нарежьте мясо на небольшие кусочки. Посолите и поперчите нарезанное филе по вкусу. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо по 3 минуты с каждой стороны.

Помойте кабачок и нарежьте овощи тонкими полосками, как спагетти или тонкие макароны. Помидоры промойте и нарежьте на две или четыре части. После этого добавьте овощи к курице, перемешайте пасту и тушите 5 минут, накрыв крышкой.

Влейте в пасту сметану, добавьте паприку и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте смесь и жарьте еще 5 минут. Натрите сыр на мелкой терке и присыпьте им пасту перед подачей.

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