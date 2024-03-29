Фаршировані печериці з сиром: неймовірна страва з простими інгредієнтами
Такі ситні гриби як печериці можна смажити або запікати різноманітними методами, вони можуть бути гарніром або ж окремою стравою.
Про те, як готувати фаршировані печериці з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами страв "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Що треба для фаршированих печериць
- Печериці (середнього або великого розміру) - 15 шт.
- Фарш - 200 г
- Сир - 70 г
- Цибуля - 1 шт.
- Олія - 3-4 ст. л.
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
- Спеції - до смаку
- Зелена цибуля - до смаку
Як готувати фаршировані печериці з сиром
Печериці помийте, підсушіть на рушнику та виріжте ніжки грибів так, щоб шапочки грибів стали "тарілочками". Ніжки не викидайте, вони треба для начинки. Наріжте їх на невеликі шматочки та пересипте в окрему миску.
Розігрійте пательню з рослинним маслом. Цибулю помийте, наріжте дрібними кубиками, пересипте до нагрітої пательні та злегка присмажте. Додайте нарізані ніжки грибів, сіль та перець, перемішайте та обсмажте до золотистої скоринки. Рідина з грибів має повністю випаруватися.
Обсмажте цибулю з грибами до рум'яної скоринки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Перекладіть фарш до миски та додайте засмажку, ретельно перемішайте інгредієнти.
Начиніть грибні шапочки фаршем та викладіть у змащену олією скляну або керамічну форму для запікання.
Начиніть шапочки печериць фаршем (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Розігрійте духовку до 180 градусів та помістіть в неї гриби на 20 хвилин. Поки печериці готуються, натріть сир. Запечені гриби притрусіть сиром та помістіть в духовку на декілька хвилин, щоб сир розплавився.
Готові фаршировані печериці можна притрусити зеленню або зеленою цибулею.
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