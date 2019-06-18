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Пассажиры заблокировали терминал: туристов снова "маринуют" в Борисполе

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 22:28
Пассажиры заблокировали терминал: туристов снова "маринуют" в Борисполе
Пассажиры заблокировали терминал в Борисполе (facebook.com/bozhena.ikaliuk)

Туристы уже более девяти часов не могут вылететь из Борисполя

Разгневанные пассажиры заблокировали терминал F в международном аэропорту Борисполь, так как они уже более 9 часов не могут вылететь. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на одну из пассажирок.

Божена Икалюк рассказала, что авиаперевозчик YanAir Airlines за несколько дней предупредил, что рейс переносится с 8 часов утра на 13:00. А когда пассажиры прибыли в аэропорт, то время рейса начали менять каждые полчаса.

"Сейчас уже заканчивается девятый час моего пребывания в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, авиаперевозчик все-таки сможет совершить рейс в 23:00. Но это не точно. Мне на самом деле не интересно, у кого и почему забрали лицензию, почему не выдают сертификат, почему экипаж не может собраться и почему представитель YanAir ничего объяснить не может. Я просто хочу получить то, на что я рассчитывала и за что заплатила", - написала девушка на своей странице в Facebook.

Пассажиры заблокировали терминал: туристов снова &quot;маринуют&quot; в Борисполе

Скриншот поста (facebook.com/bozhena.ikaliuk)

Чуть позже она сообщила, что рейс снова перенесли, на 12 ночи. В комментариях к ее посту отозвались и другие пассажиры рейса, которые ожидают объявления о посадке на улице.

Кстати, это не единственный рейс этой авиакомпании, который неоднократно переносят. На странице YanAir в Facebook в последние дни постоянно появляются сообщения о переносах рейсов. Это связано с тем, что Госавиаслужба провела комплексную инспекционную проверку компании и выявила ряд замечаний. С 7 июня вступило в силу решение о приостановке сертификата эксплуатанта авиакомпании YanAir.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Борисполе пассажиры сидят уже 15 часов из-за переноса рейсов.

А также рассказывали о том, как реагировать пассажирам на скандал с авиакомпанией SkyUp.

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